Una niña de 12 años fue hallada la noche del martes a bordo de un tren del ramal San Martín en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, luego de que su madre denunciara su desaparición en Junín. Estaba en compañía de un hombre de 32 años, que fue detenido en flagrancia acusado de múltiples delitos, entre ellos rapto con fines sexuales y abuso sexual infantil.

Según confirmaron fuentes policiales, el sospechoso —oriundo de Merlo, en el conurbano bonaerense— vestía una campera refractaria verde flúor con logos de la Policía bonaerense y se hacía pasar por efectivo. También se le imputan los delitos de usurpación de títulos y honores, y coacción.

Cómo comenzó

Todo comenzó cerca de las 22.30, cuando una mujer de 49 años denunció que su hija había salido de su casa en Junín y no había regresado. Poco antes, la había visto subir a un auto del que no pudo aportar características.

Personal del Grupo Técnico Operativo de la comisaría 2ª de Junín activó el protocolo de búsqueda y revisó las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Las imágenes mostraron que la menor había subido a un remís junto a un hombre adulto y que ambos se dirigieron hasta la estación ferroviaria para abordar un tren rumbo a Retiro.

Con esa información, la DDI Junín solicitó la intervención de la Policía en Chacabuco para interceptar la formación. En el vagón 502, los efectivos localizaron a la niña junto a J.C.B., de 32 años. Entre las pertenencias del acusado se secuestraron dos teléfonos celulares, documentación personal, una campera policial y un buzo azul.

El hombre fue arrestado de inmediato y trasladado a sede judicial. La causa quedó a cargo de la fiscal Vanina Lisazo, de la UFI N°1 de Junín, quien dispuso que el detenido permanezca bajo custodia hasta prestar declaración indagatoria.

La menor fue restituida a su madre y quedó bajo el seguimiento del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Chacabuco, que ya interviene en el caso.