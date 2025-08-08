En las últimas horas, lograron dar con el hombre acusado de matar a su mamá de 90 años. Este hecho sucedió en Almirante Brown y es ampliamente investigado.

El martes en la madrugada, al 911 llegó una llamada. En la misma advertían sobre la muerte de una mujer en una casa. Al llegar , los oficiales hablaron con Omar Darío Guardia, de 54 años, quien relató que su madre, Clara Mirta Garcete, de 90, habría perdido el equilibrio, cayó, se golpeó la cara contra el piso y murió.

A pesar del relato, los oficiales, en el momento del ingreso a la vivienda, hallaron el cuerpo de Garcete tendido en un pasillo entre la habitación y el living. Además, vieron que ella tenía heridas visibles en la cara y el tabique nasal desviado. Esto fue la base para sospechar de que esto no había sido un accidente.

Durante la investigaciones en el lugar, los policías charlaron con los vecinos para así conocer más detalles. En tanto, debido a las circunstancias y las lesiones de la mujer, el hijo fue arrestado acusado de femicidio. Ahora esperan los resultados del peritaje en la vivienda y la autopsia del cuerpo.