Los diez argentinos deportados desde Estados Unidos aterrizaron en Ezeiza durante la madrugada de este jueves en un vuelo especial y fueron recibidos entre abrazos y lágrimas por sus familiares. Sin embargo, el reencuentro estuvo atravesado por un sentimiento común: la bronca contra la gestión republicana en Norteamérica.

“Es notable el odio en cuanto al racismo en esta paupérrima gestión de Trump”, expresó Matías García, quien había emigrado en 2001 y desde entonces tenía su vida armada allí. Padre de dos hijos y con empleo estable, relató que su deportación lo tomó por sorpresa, ya que tenía permiso de trabajo vigente hasta 2030. Según contó, existía una orden en su contra desde 2015, de la cual nunca había sido notificado.

El hombre describió cómo fue detenido entre el 21 y 22 de agosto: “Mi hija tiene 21 años y luego de concluir el trámite me dijeron ‘pase por el costadito para unas preguntas adicionales’. Y ahí me llevaron”. Con la voz quebrada agregó: “Están partiendo familias a la mitad. Hay cosas inverosímiles de las cuales se están agarrando para sacarse de encima a los inmigrantes”.

García, que se fue de Argentina a los 20 años, admitió que ahora deberá “aprender a vivir” nuevamente en su país natal. También remarcó lo que significó la experiencia: “Es extraño estar detenido en una situación tan inusual, porque esta gestión de Trump es una página negra dentro de la historia gloriosa de Estados Unidos. A los ojos de ellos nosotros somos criminales”. Aunque aseguró con esperanza: “Sé que voy a regresar, pero no sé cuándo”.

No todos quisieron hablar, pero varios de los deportados repitieron una misma frase al dejar el aeropuerto: “No somos criminales”. Entre ellos estuvo Mario Robles, de 25 años, quien vive en México desde los 18 y fue interceptado cuando se dirigía a San Antonio, Texas. “No somos criminales, no matamos ni violamos. Ahora lo que quiero es estar con mi familia”, afirmó. El joven explicó que tiene prohibido volver a Estados Unidos por cinco años y lamentó: “Está complicado estar lejos de la familia, estar rodeado de gente buena”.

El vuelo que trajo a los argentinos fue un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International, contratado por Homeland Security. La aeronave partió desde Estados Unidos, hizo escala en Bogotá y luego en Belo Horizonte, donde descendió un grupo de brasileños. Por primera vez, la compañía continuó hasta Buenos Aires, donde tocó pista a las 3:19 de la madrugada.