La investigación por el crimen de Rocío Maricel Collado, la docente de 31 años hallada sin vida dentro de un vehículo en San Rafael, dio un giro clave tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia. El estudio médico determinó que la causa de muerte fue asfixia, descartando las primeras versiones que hablaban de posibles heridas de arma blanca.

El hallazgo del cuerpo se produjo el martes al mediodía dentro de un Fiat Fiorino blanco, vehículo que era buscado intensamente por la familia luego de que la joven desapareciera el lunes. Según trascendió, Collado estaba envuelta en una sábana dentro del rodado, lo que desde el inicio alimentó las sospechas de un femicidio.

La fiscalía que lleva adelante el caso tiene como principal sospechoso a Yamil Yunes, pareja de la víctima. El hombre fue detenido en su domicilio, donde fue encontrado con manchas de sangre en la ropa, un indicio que refuerza la hipótesis en su contra.

No obstante, Yunes aún no pudo ser formalmente imputado ya que sufrió una descompensación psicótica, presuntamente vinculada al consumo de drogas, y permanece internado en el hospital Schestakow bajo custodia policial. El Ministerio Público Fiscal de Mendoza espera su recuperación para avanzar con la acusación formal.

El caso

Collado había salido el lunes a bordo de la Fiorino y desde ese momento no hubo más noticias sobre ella. Preocupados porque no contestaba llamadas ni mensajes, sus familiares radicaron una denuncia que derivó en un operativo de búsqueda. Finalmente, el vehículo fue localizado con el cuerpo de la joven en su interior.

La confirmación de la autopsia será una prueba fundamental para la fiscalía en el proceso judicial, ya que permite establecer con precisión el mecanismo de muerte.