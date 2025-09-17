La Cámara de Diputados aprobó este miércoles rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica y de Residencias, conocida como Ley Garrahan. La votación arrojó 181 votos afirmativos, 60 negativos y 1 abstención, marcando un duro revés para el Gobierno de Javier Milei.

El debate se dio en medio de un clima de movilizaciones en todo el país, con especial atención en el financiamiento universitario y la situación del Hospital Garrahan, que atraviesa una crisis por falta de recursos. La oposición, que ya había mostrado optimismo, celebró la decisión y apuntó a la necesidad de reforzar fondos para la salud y la educación públicas.

El oficialismo de La Libertad Avanza, aliado con el PRO, intentó sostener la postura presidencial, pero llegó debilitado tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires el pasado 7 de septiembre y las sucesivas caídas legislativas que enfrenta en la previa a los comicios del 26 de octubre.

Desde la Casa Rosada habían desplegado en las últimas horas gestiones con gobernadores y promesas de nuevos fondos para intentar blindar el veto, pero no lograron los apoyos necesarios.

Con la media sanción en Diputados, la definición pasará al Senado, donde la oposición tiene mayoría de dos tercios, lo que deja al Gobierno ante la posibilidad de un nuevo traspié legislativo.