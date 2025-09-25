El asesinato de Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, y de Lara Gutiérrez, de 15, volvió a exponer la violencia ligada al narcotráfico en la zona oeste del conurbano bonaerense. La principal hipótesis de los investigadores apunta a un ajuste de cuentas vinculado a una banda de origen peruano, en el marco de un conflicto por dinero y droga.

Las jóvenes fueron vistas por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada, cuando subieron a una camioneta blanca. Desde allí, según la investigación, fueron trasladadas a la villa 1-11-14, en el área conocida como “peruana”, donde operan grupos narcos de esa nacionalidad.

Allí habrían sido citadas bajo la promesa de recibir un pago pendiente, aunque en realidad se trataba de una trampa para recuperar unos 70.000 dólares. Fuentes judiciales sostienen que, tras esa reunión, las chicas fueron confrontadas por los delincuentes y luego trasladadas hasta Florencio Varela.

Fue en una vivienda ubicada en Chañar y Río Jachal donde la Policía Bonaerense halló sus cuerpos con signos de mutilación: primero encontraron a dos de ellas y horas más tarde dieron con la tercera víctima.

Con registros fílmicos y otros elementos, los investigadores lograron reconstruir parte del recorrido y detuvieron a cuatro sospechosos señalados como partícipes del triple crimen. En paralelo, continúan las pericias en la casa donde aparecieron los cuerpos, incluso en un pozo séptico.

En medio de la pesquisa, se difundió la imagen de Marco Estrada González, señalado como líder de la organización narco. Mientras tanto, el presunto autor material de los asesinatos permanece prófugo.