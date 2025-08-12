El barrio San Lorenzo, en Posadas, quedó conmocionado por un brutal femicidio seguido de doble filicidio ocurrido el domingo, aunque descubierto recién el lunes por la mañana. El agresor, identificado como José Ricardo Ferreyra (48), mató a sus hijos Evelyn (13) y Mariano (21, con discapacidad motriz), hirió gravemente a su pareja embarazada y a su cuñado, y luego se quitó la vida.

El hecho se registró en una vivienda ubicada en la intersección de Cedro y 57. La Policía llegó al lugar tras el llamado de Julia, hermana del atacante, quien no lograba comunicarse con la familia. “No podía ser que pasaran tantos días y Paola no me escribiera. Todos los días me manda mensajes y hacía dos días que no lo hacía”, contó en diálogo con El Territorio.

Julia relató que vio por última vez a su cuñada el sábado por la mañana y a su hermano esa misma tarde. “Me dijo que había un serio problema, que Evelyn le contó que un hombre tocaba la puerta de la casa a las 22. Le dije que estaba delirando, porque yo estaba en casa y con Paola cenábamos juntas”, recordó.

La mujer intentó comunicarse nuevamente el domingo, pero no obtuvo respuesta. La casa permaneció cerrada y sin luces, lo que incrementó sus sospechas. Finalmente, llamó al 911.

Al ingresar al domicilio, los policías hallaron una escena escalofriante: Ferreyra estaba colgado de un tirante, mientras que sus hijos yacían con cortes profundos en el cuello. En otra habitación, su pareja presentaba golpes y heridas cortantes, y su cuñado —postrado— apenas podía balbucear. Ambos fueron trasladados de urgencia y permanecen en estado delicado.

“Lo que hizo no tiene perdón de Dios. Si quería matarse, que lo hiciera él, no a los chicos”, lamentó Julia, conmovida. Carina, otra hermana de la víctima, describió a Ferreyra como “muy posesivo” y “celoso”. “No la dejaba juntarse con su familia. Estuvieron separados y volvieron, pero hace tres semanas ella le dijo que quería separarse otra vez. Él no aceptaba”, detalló. También reveló que hubo una denuncia previa por violencia y que el hombre prometió asistir al psicólogo, promesa que no cumplió.

El caso quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Seis, conducido por el juez Ricardo Balor y el fiscal René Casals. Los cuerpos fueron enviados a la morgue policial para la autopsia.