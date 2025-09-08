Los memes que dejó Katy Perry luego de levantar el cuadro de Evita

Después de siete años, Katy Perry volvió a pisar suelo argentino y desató una auténtica fiesta entre sus seguidores. La artista estadounidense aterrizó en Buenos Aires para ofrecer dos shows en el Movistar Arena. Más allá de su entusiasmo con y su llegada estuvo cargada de emoción, sorpresas y un gesto por parte de Katy que quedó grabado en la memoria de sus fanáticos argentinos: en sus manos tenía un cuadro de Eva Perón.

De lo más destacados resultó ser uno que básicamente se replicó por todas las redes sociales con la incógnita:¿Katy Perry, es peronista?

Por otro lado, los argentinos se sintieron más que identificados con la reconocida cantante, que en su primer día en el país decidió levantar el cuadro de una de las figuras políticas más grandes en el país. Como mera coincidencia en ese momento se deban a conocer que el peronismo había ganado en la Provincia de Buenos Aires.

Otro de los más destacados, son los mismos usuarios de las redes sociales. Con el objetivo de imitar los sobrenombres que el mismo presidente de la Nación suele inventar, modificaron el nombre de Katy Perry a Kuki Perry.

Por otro lado, la inteligencia artificial hizo su participación para contribuir: la famosa ilustración de la universidad pública que se dio a conocer en la Marcha Universitaria quedó ilustrada en una foto de Katy Perry.