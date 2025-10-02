Los trabajadores del Garrahan harán un paro de 24 horas y se movilizarán al Congreso

En medio del reclamo contra el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica, los trabajadores del Hospital Garrahan llevan adelante este jueves un paro de más de 24 horas y se movilizan hacia el Congreso de la Nación, en coincidencia con el debate que el Senado mantiene desde las 10:00 sobre el futuro de la normativa. La jornada será clave, ya que de conseguirse los votos necesarios, la Cámara Alta podría dejar sin efecto el veto y habilitar la promulgación de la ley.

La marcha fue convocada para las 12:30 por la Junta Interna de ATE del Garrahan, bajo la consigna: “Implementación ya de las leyes del Garrahan y universidad”. En paralelo, el paro de actividades comenzó a las 21:00 del miércoles y se extenderá hasta las 07:00 del viernes 3 de octubre, afectando la atención en el hospital pediátrico de alta complejidad.

El conflicto se profundizó la semana pasada, tras el anuncio del Gobierno nacional de otorgar un bono extraordinario de $450.000 para los profesionales y $350.000 para el resto del personal. La Junta Interna de ATE consideró que la medida es “una conquista de la lucha del Garrahan, pero insuficiente para resolver el problema salarial”, según expresó el secretario general, Alejandro Lipcovich.

Desde la conducción del hospital, en cambio, defendieron la política aplicada y negaron la situación de crisis. “El Hospital Garrahan no está en emergencia. Estos logros son el resultado de una gestión transparente, que prioriza la eficiencia administrativa, la innovación tecnológica y la inversión en capital humano”, indicaron en un comunicado.

El debate en el Senado no solo se centra en el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica, sino también en el rechazo presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, lo que anticipa una jornada de fuerte movilización en la Plaza de los Dos Congresos, con la participación de sectores gremiales, sociales y colectivos vinculados a la salud.

De aprobarse la ley, se garantizará la asignación prioritaria de recursos para bienes de uso, insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado pediátrico en el país. También se prevé la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes de todas las especialidades.

Además, el proyecto busca reconocer al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad y eximir del pago del Impuesto a las Ganancias al personal de salud que realiza actividades críticas, horas extras y guardias.

La movilización cuenta con el apoyo del colectivo Soy Garrahan, integrado por madres y padres de pacientes y ex pacientes, que convocaron a concentrarse frente al Congreso.