El Registro Nacional de las Personas (Renaper) guarda un apartado especial en su base de datos: los nombres únicos, aquellos que solo fueron elegidos una vez en toda la historia de los registros civiles argentinos. Entre 1925 y 2015, unos 29.088 ciudadanos fueron anotados con nombres exclusivos, producto de la creatividad de sus padres, la diversidad cultural o, incluso, errores ortográficos.

En esa lista figuraba “Toto”, registrado en 1937 en Misiones y nunca repetido durante más de ocho décadas. Sin embargo, la historia cambió en 2022, cuando nació en General Roca, Río Negro, Toto Epifanio Lorca, hijo de Luciana Lorca y Ezequiel Epifanio.

La elección fue parte de un pacto familiar: “Si era niña, elegía ella; si era varón, elegía yo”, contó Ezequiel. Tras idas y vueltas, el apodo cariñoso que iba a acompañar a “Homero” terminó imponiéndose como nombre definitivo.

En el Registro Civil, la empleada intentó persuadirlos de agregar un segundo nombre “por si el chico no estaba de acuerdo al crecer”. Pero los padres se mantuvieron firmes: “No, es Toto”. Así quedó inscripto y se convirtió en el segundo en la historia argentina con ese nombre, ya que el primero había fallecido.

Hoy, Toto tiene tres años y medio, va al jardín y reparte sus días entre la casa de mamá y la de papá, que están separados. Lo describen como inquieto, simpático y travieso, hincha de Boca y del club Deportivo Roca. Incluso sorprende a todos al cantar con orgullo la marcha peronista, hasta en lugares insólitos como un aeropuerto.

El nombre “Toto” posee raíces diversas: en Italia se usa como diminutivo de Antonio o Salvatore, mientras que en algunas lenguas africanas y polinesias significa “niño” o “pequeño”. En distintas tradiciones se lo vincula con fuerza, protección y liderazgo, otorgándole un simbolismo especial.

En cuanto a la normativa, la Ley de Nombre de las Personas y el Código Civil y Comercial permiten hasta tres prenombres, pero prohíben los extravagantes, ridículos o que puedan inducir a confusión. “Toto” pasó la prueba: no es ofensivo ni extravagante, y cumple con los requisitos legales.

Así, lo que comenzó como un apodo cariñoso se transformó en un nombre singular, que volvió a los registros civiles argentinos después de 85 años.