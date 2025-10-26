El expresidente Mauricio Macri emitió su voto en una escuela de Palermo durante las elecciones legislativas, y aprovechó la ocasión para dirigirse a la prensa sobre la situación política y económica del país.

“Espero que el Gobierno emprenda esta agenda de cambio que todo el mundo espera, que refuerce su equipo, que refuerce la gobernabilidad, que es el reclamo de todos para que haya estabilidad y podamos crecer”, sostuvo Macri tras sufragar.

El exmandatario se mostró dispuesto a colaborar con el Ejecutivo: “Estoy a disposición para hablar estructuralmente de cómo se puede ayudar a generar gobernabilidad y aportar al cambio”. Sin embargo, aclaró que aún no se comunicó con el presidente Javier Milei: “Él sabe mi número, si necesita algo me va a llamar”.

Sobre su rol como referente político, Macri comentó: “Lo importante es tratar de poner sentido común a todas las cosas que están pasando”, en referencia a los desafíos que enfrenta el Gobierno.

Respecto a la reacción de los mercados luego de las elecciones, el expresidente expresó su expectativa de “un lunes tranquilo” y agregó: “Espero que con una elección pareja el mercado se calme y nos dé la oportunidad de que el Gobierno plantee cambios en serio, en dirección de mayor gobernabilidad y mayor capacidad de gestión, para reforzar los esfuerzos enormes que hizo Javier Milei para sacar a la Argentina de la crisis que había dejado el populismo irresponsable”.

Finalmente, Macri hizo un llamado a la ciudadanía a participar del acto electoral: “Más allá de que alguno no tenga tanto entusiasmo, es buen momento para renovar la esperanza, siempre hay que venir, participar, acercarse y expresar su voto. Hay que pensar siempre si hay que ir hacia el cambio o volver hacia atrás”.