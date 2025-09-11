El violento hecho ocurrido en la escuela Marcelino Blanco, en La Paz, Mendoza, donde una alumna de 14 años ingresó con un arma de fuego y se atrincheró durante seis horas, continúa generando testimonios. Esta vez fue Fabiana Lucero, madre de una de las estudiantes que vivió el episodio, quien contó cómo su hija atravesó los momentos de mayor tensión y denunció que la institución no toma en serio los casos de bullying.

“Mi hija fue apuntada en el colegio”, aseguró la mujer en diálogo con la prensa, y relató que se enteró de lo sucedido a través de mensajes desesperados en los grupos de WhatsApp de padres. “Cada curso tiene un grupo que lo maneja un preceptor. Era increíble lo que hablábamos entre los papás: nos enterábamos por nuestros hijos, mientras las autoridades no nos avisaban nada”, sostuvo.

Según explicó, la adolescente le envió audios en los que describía lo que ocurría en el establecimiento. “Me decía que había una niña en la galería de la escuela dando vueltas y disparando. Ella me contaba que eran tres o cuatro los que estaban conteniendo a los demás, que habían entrado en pánico. Yo solo le pedía que no se asomara, que se quedara tranquila”, recordó.

Lucero aseguró que su hija intentó colaborar con sus compañeros en medio del caos, aunque recién pudo descargar su angustia una vez que llegó a su casa. “No entró en pánico, trató de ayudar a todos y recién lloró cuando estuvo en casa y se sintió segura”, contó.

La madre también cuestionó el accionar de la institución. “Nunca pensamos vivir un hecho de esta índole en la escuela. Nosotros tuvimos que ir a buscar las pertenencias de los chicos y no nos dijeron nada. Seguramente todo seguirá como si nada hubiese pasado”, criticó.

Finalmente, pidió que el caso sirva como un llamado de atención frente al bullying. “Como mamá, reclamo que dejen de silenciar estas situaciones y de tomarlas a la ligera. Siempre dicen que son cosas de chicos, las minimizan. Pero hoy hablamos de una nena de 13 o 14 años con una pistola 9 milímetros. Eso es un grito desesperado de ayuda”, concluyó.