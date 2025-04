Este miércoles, jubilados volvieron a manifestarse en las inmediaciones del Congreso de la Nación en rechazo a las restricciones en el acceso a medicamentos gratuitos y el fin de la moratoria previsional. La protesta, que comenzó a las 15 en la intersección de Avenida Rivadavia y Callao, contó con un fuerte despliegue de seguridad por parte de las fuerzas federales, que incluyó efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional e Infantería.

Los manifestantes marcharon hasta el anexo de la Cámara de Diputados, donde realizaron un acto antes de continuar con su recorrido habitual alrededor del edificio legislativo. En medio de la protesta, un periodista sufrió un golpe en la rodilla y debió ser asistido por personal del SAME. "Es un hombre de unos 30 años con un traumatismo en la rodilla derecha. Lo trasladaremos por precaución al Hospital Ramos Mejía, pero no hay otro tipo de patología", informó Alberto Crescenti, titular del SAME.

A pesar de la fuerte presencia policial, los manifestantes, que no superaban el centenar, se mantuvieron en la vereda portando pancartas con consignas contra el Gobierno. Entre las banderas presentes, se observaron algunas de Argentina, de Palestina y del club Dock Sud. Durante la marcha, se escucharon cánticos e insultos dirigidos al presidente Javier Milei y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Para contener la manifestación y evitar bloqueos, las fuerzas de seguridad establecieron cordones rígidos y utilizaron motos para despejar las calles. A diferencia de otras ocasiones, el vallado solo fue colocado frente al Congreso. Pasadas las 17, se sumaron a la protesta organizaciones políticas de izquierda, docentes y miembros de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.

La jornada transcurrió en calma hasta las 18, cuando se registraron los primeros momentos de tensión. Al intentar realizar el tradicional "semaforazo", un grupo de manifestantes bajó a la calle y fue contenido por efectivos de Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El enfrentamiento duró aproximadamente 20 minutos e incluyó forcejeos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

En la intersección de Avenida Rivadavia y Callao, la policía motorizada intervino con gases pimienta y machetes para dispersar la protesta. Este tipo de manifestaciones se ha vuelto recurrente en los últimos miércoles, tras una jornada de violencia ocurrida hace tres semanas, en la que un fotógrafo resultó gravemente herido y aún se encuentra en recuperación en el Hospital Ramos Mejía.

Los reclamos de los jubilados

Los jubilados exigen la revisión de las nuevas condiciones para acceder a medicamentos gratuitos a través del PAMI. Según las modificaciones anunciadas, los beneficiarios solo podrán obtener cinco medicamentos gratuitos al mes, cumpliendo requisitos socioeconómicos más estrictos, como no percibir ingresos superiores a $390.000 mensuales, no estar afiliados a una prepaga ni poseer un automóvil de menos de diez años de antigüedad.

Además, los manifestantes rechazan el fin de la moratoria previsional, que impedirá a miles de personas acceder a una jubilación contributiva. A partir de 2025, quienes cumplan 60 años (mujeres) o 65 años (varones) y no hayan completado los años de aportes requeridos solo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber mínimo.

La protesta se repetirá el próximo miércoles, con la participación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que anunció su adhesión a la movilización de los jubilados en apoyo a sus reclamos.