La marcha semanal de jubilados, que se realiza cada miércoles alrededor del Congreso Nacional, comenzó este miércoles pasadas las 14 y registró incidentes con la policía federal, que aplicó el protocolo antipiquetes para evitar que los manifestantes bajaran a la calle.

Según se observó en las imágenes de televisión, un hombre mayor fue empujado con fuerza por un policía cuando intentó protestar sobre la calle Irigoyen, lo que provocó que cayera al suelo. La situación generó indignación entre los manifestantes, aunque no escaló a un conflicto mayor.

La protesta comenzó con la tradicional vuelta al Congreso y un semaforazo en la esquina de Entre Ríos e Irigoyen. Las fuerzas de seguridad, junto con la policía de la Ciudad, custodiaron la zona con vallas, vehículos y un amplio operativo, limitando la movilización a Plaza Congreso.

El grupo que encabezó la marcha representa a quienes llevan años reclamando mejoras en las jubilaciones. Este miércoles, la protesta contó con la participación de un núcleo reducido de adultos mayores, pero mantuvo la tensión habitual en cada encuentro.

El operativo policial se realiza en paralelo a la actualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, que en octubre de 2025 registraron un aumento del 1,88% según el IPC de agosto, con un haber mínimo de $326.298,38 y un máximo de $2.195.679,22. La actualización incluye además bonos de hasta $70.000, que elevan los montos totales de las prestaciones.

La medida alcanza a trabajadores registrados, beneficiarios de regímenes especiales, AUH, desempleados, monotributistas, veteranos de guerra y perceptores del SIPA, ajustando de manera automática los pagos de la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).