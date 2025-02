María Becerra cuestionó al Gobierno Nacional por no ocuparse de los incendios

Este domingo, en la Fiesta Nacional de la Confluencia en Neuquén, la cantante María Becerra dedicó un momento en su show para reflexionar acerca de los incendios que están ocurriendo al sur del país. Más de 37 mil hectáreas de bosque han sido arrasadas por el fuego al día de la fecha.

“Si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros” dijo con seriedad la nena de Argentina este domingo por la noche. La situación que se vive en la Patagonia hace casi un mes es desesperante. Las llamas están afectando la zona andina de Chubut, Río Negro y Neuquén.

“Sabemos que la Patagonia está sufriendo muchísimo en estos momentos, sabemos que hay estado de emergencia y no hay que quedarnos de brazos cruzados” dijo la cantante y agregó: “No se ayuda solo con palabras, hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación”.

El fuego en la Patagonia destruyó, por lo menos, 200 casas y forzaron a evacuar la zona a unas 700 familias. También, como consecuencia del fuego, falleció un hombre de 83 años.

"Sabemos que la Patagonia está sufriendo muchísimo en estos momentos, sabemos que hay estado de emergencia y no hay que quedarnos de brazos cruzados, porque no se ayuda solo con las palabras, hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación", fueron las palabras que eligió María Becerra para comenzar su alocución ante los miles de fanáticos que se acercaron a la Fiesta de la Confluencia en Neuquén. Además, invitó a al público a visitar sus historias de Instagram, en las que compartió datos bancarios de una persona que colecta fondos para poder ejecutar la compra de un avión hidrante que colabore con la mitigación del fuego. "Es lo que más importa en estos momentos y lo que hay que hacer", enfatizó.

Antes de finalizar su discurso, la artista expresó emocionada: "Porque muchas familias perdieron sus casas, porque hay miles de hectáreas quemadas, porque hay gente que murió, porque hay animales que están muriendo, porque a nuestra Patagonia le están haciendo mucho daño, así que sigamos ayudando y sigamos mostrando que Argentina es fuerte y es solidaria". Luego alzó una bandera con la inscripción “SOS PATAGONIA”.

María Becerra no fue la única figura en referirse a los incendios. "El pueblo argentino se sigue levantando y nos seguimos ayudando entre todos por qué los políticos no hacen nada", apuntó el cantante Tiago PZK, cercano a los libertarios. En redes sociales cuestionaron al artista por no haber mencionado a Javier Milei.