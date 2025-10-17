La Justicia de Jujuy investiga un trágico hecho de parricidio ocurrido en el barrio El Chingo, que terminó con el suicidio del presunto autor, un joven de 19 años. El episodio salió a la luz el martes por la tarde, cuando vecinos alertaron sobre un principio de incendio en una vivienda cercana al río Grande.

Al intentar ingresar a la casa, testigos observaron al joven huyendo a toda velocidad en un automóvil Ford Focus gris. Minutos después, protagonizó un dramático incidente en el puente San Martín, donde impactó su vehículo contra la baranda y se arrojó al vacío, cayendo sobre el lecho del río. Según relataron los presentes, el joven descendió del automóvil en movimiento antes de lanzarse desde la estructura.

El operativo de rescate involucró a efectivos de la Seccional 3ra, Bomberos, Seguridad Vial, Criminalística y el SAME. Fue trasladado de urgencia al Hospital Pablo Soria, donde permaneció en terapia intensiva hasta su fallecimiento en la madrugada del miércoles.

Mientras tanto, en la vivienda de El Chingo, los peritos realizaron un macabro hallazgo: el cuerpo sin vida de la madre del joven, una mujer de aproximadamente 60 años, estaba envuelto en una frazada en un patio interno y presentaba signos de descomposición avanzada.

El fiscal Diego Cussel, en declaraciones a Canal 7 de Jujuy, confirmó que la autopsia determinó que la mujer llevaba entre 10 y 14 días fallecida y que había sido asesinada con un arma blanca, presentando heridas en rostro, cuello, cabeza y zona pectoral. Según indicó, la investigación apunta a un parricidio, aunque la confirmación dependerá de los resultados de las pericias sobre celulares, una computadora y cuchillos hallados en el domicilio.

El fiscal precisó que, de comprobarse que el joven cometió el parricidio y luego se quitó la vida, se aplicará la extinción de la acción penal según lo establece el Código Penal. Vecinos del lugar afirmaron que no se observó el ingreso de otras personas a la vivienda y que el joven no solía recibir visitas, permaneciendo casi siempre en compañía de su madre.