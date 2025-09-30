Mauricio Macri y Javier Milei retomaron el contacto político luego de más de un año sin diálogo. El expresidente y el actual mandatario se reunieron el domingo en la Quinta de Olivos junto al ministro del Interior, Guillermo Francos, en un encuentro que buscó recomponer la relación tras meses de tensiones.

El propio Macri confirmó el acercamiento en su cuenta de X: “El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”.

La reunión se dio una semana después de que Macri marcara públicamente la falta de contacto con el Presidente al señalar que “hacía un año” que no hablaba con él. Ese mensaje pareció surtir efecto y abrió una etapa de distensión en el vínculo.

“Durante casi un año no estuvimos hablando, pero no es algo que no se pueda recomponer. La realidad es que nosotros nos llevamos muy bien”, aseguró Milei en declaraciones a A24. El mandatario también reveló que el acercamiento comenzó semanas atrás, cuando agradeció a Macri por declaraciones públicas que consideró generosas.

El vínculo entre ambos líderes se había desgastado después del balotaje de 2023, pese a que el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza resultó clave para el triunfo electoral. Las diferencias internas dejaron heridas en el PRO y enfriaron la relación.

Con la proximidad de las elecciones y tras la derrota en la provincia de Buenos Aires, Milei comenzó a dar señales de apertura hacia el macrismo y hacia los gobernadores. En ese marco, el reencuentro con Macri representó un paso político para intentar asegurar la gobernabilidad después del 26 de octubre.