Mendoza: ¿anticipan la primavera?

Los festejos por la llegada de la primavera y el Día del Estudiante en Mendoza se verán afectados por el adverso pronóstico meteorológico. Ante este escenario, el Gobierno provincial y distintos municipios resolvieron modificar la agenda y anticipar las celebraciones para evitar complicaciones.

Algunos eventos se desarrollarán este viernes en espacios abiertos, como es el caso de Primavera Mood, un show con bandas indies en el Predio de la Virgen, en Guaymallén.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que la primavera ingresará con lluvias, un marcado descenso de la temperatura e incluso nevadas en zonas de montaña. Tras un inicio de semana con días soleados y máximas de hasta 28 grados, el tiempo comienzó a desmejorar desde el jueves 18, cuando se espera la presencia de viento Zonda en Malargüe, Valle de Uco y Uspallata, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

El viernes 19 marca el comienzo del cambio: el aumento de la nubosidad y algunas lluvias aisladas estarán acompañadas de un descenso térmico, con máximas de 22 y mínimas de 11 grados. Para el sábado 20 se prevé inestabilidad con chubascos intermitentes y una noche que podría bajar a 7 grados.

El domingo 21, Día de la Primavera, presentará un escenario atípico para la fecha. El pronóstico indica lluvias durante gran parte de la jornada, cielo cubierto y temperaturas que apenas llegarán a 15 grados de máxima, con mínimas cercanas a los 6.

Potrerillos, bajo la amenaza del frío

Potrerillos, uno de los destinos más convocantes para las celebraciones estudiantiles, tampoco quedará al margen del frente frío. Según el SMN, el viernes ingresará aire húmedo que traerá nubosidad y lluvias débiles, con máximas de 18 grados y mínimas de 6.

La situación se profundizará el sábado, con chubascos intermitentes y un ambiente más frío. Para el domingo 21, Día de la Primavera, se esperan lluvias persistentes, cielo cubierto y temperaturas que no superarían los 12 a 15 grados, mientras que las mínimas podrían descender hasta los 3 grados.

Más allá de este panorama y la certeza de que los jóvenes no elegirán los destinos más alejados de la ciudad, se montó un operativo de control de tránsito y consumo de bebidas alcohólicas en varios puntos de la vecina provincia.

La marea roja

Dentro de este marco, en Mendoza también se está celebrando los festejos de la independencia de Chile en una plaza céntrica. Por este motivo, la vecina provincia espera a más de 32 mil chilenos y, durante 3 días, los visitantes podrán disfrutar de gastronomía, bebidas y espectáculos.

Hasta el momento, desde la organización del evento no se informó sobre modificaciones de la agenda de acuerdo al adverso pronóstico del tiempo.