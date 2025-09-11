La localidad de La Paz, en Mendoza, continúa procesando lo ocurrido este miércoles en la escuela Marcelino Blanco, donde un operativo policial, sanitario y educativo de cinco horas permitió rescatar a una alumna de 14 años que se había atrincherado con un arma de fuego. La rápida evacuación evitó heridos y la situación fue resuelta pasadas las 15.

Horas después del operativo, los alumnos pudieron volver al edificio a retirar sus bicicletas y mochilas, bajo supervisión de las autoridades. Según informó el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar, el cronograma escolar se modificó:

Este jueves no habrá clases en toda la provincia por el asueto del Día del Maestro.

El viernes se realizará una jornada de reflexión institucional en la escuela, con asistencia no obligatoria.

El funcionario explicó que el viernes se pondrá en marcha un dispositivo de contención y análisis de lo ocurrido. “Van a estar presentes equipos interdisciplinarios y psicopedagógicos a disposición de estudiantes, docentes, padres y directivos para trabajar en la fase informativa y preventiva, y evaluar posibles derivaciones si fueran necesarias”, señaló García Zalazar.

Además, se coordinará con el Ministerio de Salud el refuerzo de guardias en el hospital de la zona para atender consultas vinculadas a la salud mental de alumnos y docentes.

La situación generó alarma en la comunidad, pero la aplicación estricta de los protocolos permitió un desenlace positivo. “Celebramos que no hubo heridos y que la evacuación fue correcta. La intervención conjunta de la Policía, la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Salud fue clave para lograrlo”, remarcó el ministro.