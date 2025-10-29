Con una inusual e imponente presencia policial en sus accesos, dio inicio este miércoles la convención internacional Argentina Mining Cuyo 2025 en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza, un evento que reúne a la cúpula del sector minero hasta el próximo viernes 31. La jornada inaugural estuvo atravesada por importantes anuncios gubernamentales y, simultáneamente, por la protesta de grupos antiminera en las inmediaciones.

La periodista Romina González, de Canal 13, destacó la fuerte custodia, señalando que "pocas veces le tocó vivir esa cantidad de policías en una feria minera". Del otro lado del vallado, manifestantes mendocinos, con consignas como "Fuera San Jorge", reclamaban la falta de participación en el debate y denunciaban una "represión del Gobierno Mendocino" al intentar visibilizar su posición frente a la industria. Este contraste puso de relieve un desafío clave que enfrenta la provincia: "Mendoza tiene todo un trabajo que hacer en materia de licencia social", indicó.

El acto inaugural contó con la presencia de figuras políticas de alto nivel, incluyendo al gobernador Alfredo Cornejo, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero.

El anuncio central fue la confirmación del envío a la Legislatura de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del polémico Proyecto San Jorge Cobre Mendocino (PSJ). Cornejo reafirmó su postura a favor del desarrollo del sector, indicando que el motor de la minería, junto con los hidrocarburos, debe ser el "tercer motor que debemos encender definitivamente" para el crecimiento del país, más allá del sector agropecuario.

En este marco, el Gobernador también confirmó el envío de cuatro leyes centrales para el avance de la minería sostenible, entre ellas la Ley de Regalías Mineras, la DIA de PSJ Cobre Mendocino y Malargüe Distrito Minero Occidental II, y la creación de un Fondo Compensador Ambiental.

Consensos y Liderazgo

El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, elogió la gestión mendocina, asegurando que "El primer proyecto que vuelva a producir cobre de un modo significativo en Argentina va a estar en Mendoza". Lucero destacó que el consenso logrado en una sociedad tan civil habla "muy bien de la clase de liderazgo" del gobierno provincial.

Por su parte, el intendente Ulpiano Suárez celebró que el evento regrese a la provincia después de 17 años, destacando a Mendoza como un "socio estratégico" y asegurando que la provincia busca desarrollar una minería moderna, sostenible y con los más altos estándares. En un mensaje directo a los críticos, sostuvo que el desarrollo debe construirse "con información técnica, transparencia y participación, no con miedo ni desinformación".

El evento, que se desarrolla en la Nave Cultural, no solo ofrece conferencias, foros y stands de empresas referentes como Gualcamayo, cuyo director ejecutivo, Ricardo Martínez, es un referente local, sino que también incluye la Expo Educativa Minera, una propuesta que busca acercar la oferta académica y las distintas etapas del proceso minero a los estudiantes mendocinos.