Mendoza: detienen a un colombiano acusado de lavar millones con criptomonedas

La Policía Federal Argentina detuvo el 26 de agosto en Chacras de Coria, Mendoza, a Juan José Benavides Velasco, ciudadano colombiano de 30 años acusado de ser el creador de Daily Cop, un esquema de inversión con criptomonedas que habría defraudado más de 31 millones de dólares.

La captura se realizó por orden del Juzgado Penal Municipal N°2 de Cali, activada a través de Interpol. El caso quedó en manos de la Justicia Federal de Mendoza, que deberá resolver su extradición.

Daily Cop se presentó en 2019 como “la primera criptomoneda colombiana” y prometía retornos de hasta 12% mensual. Respaldada por una intensa campaña publicitaria e influencers como Elizabeth Loaiza y Yeferson Cossio, llegó a sumar 200.000 inversores. Sin embargo, la Fiscalía de Colombia determinó que se trataba de un esquema Ponzi clásico y que entre 2019 y 2022 se movieron fondos ilícitos por el equivalente a 31,7 millones de dólares.

La acusación contra Benavides incluye lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Junto a él fueron imputados otros socios y representantes de las empresas que respaldaban la operatoria. La pesquisa también detectó la creación de sociedades en Reino Unido y Estonia que habrían sido utilizadas para triangular dinero y blanquear fondos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilegales. Parte de esos recursos se destinaron a la compra de propiedades de lujo y vehículos de alta gama que no guardaban relación con los ingresos declarados por el acusado.

El caso sumó un capítulo político cuando el empresario Ómar Hernández Doux-Ruisseau declaró que parte del dinero de Daily Cop habría financiado vuelos privados de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, algo que tanto el mandatario como su jefe de campaña, Ricardo Roa, negaron.