Mendoza: detienen a una docente con material de abuso sexual infantil

Un grave caso conmociona a la comunidad de Tupungato (Mendoza) y generó repercusión en las autoridades locales. Una docente fue detenida el jueves pasado, acusada de distribuir material de abuso sexual infantil.

La investigación se inició a partir de una alerta emitida por Google, que detectó “actividad ilegal” desde el teléfono celular de la mujer. La empresa informó sobre la carga de videos con contenido de abuso sexual de niños y adolescentes a un organismo internacional especializado, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que luego notificó a la Justicia argentina.

Con las pruebas recolectadas, se ordenó el allanamiento del domicilio de la maestra en Tupungato. Durante el operativo, efectivos incautaron teléfonos, tablets y pendrives, y procedieron a su detención.

La mujer fue imputada por el delito de distribución de material de abuso sexual infantil. Sin embargo, recuperó la libertad tras pagar una caución.

Aunque la mujer no se encuentra tras las rejas por pagar una fianza, la investigación judicial continúa y esta semana se avanzará en el peritaje de los dispositivos electrónicos secuestrados.

Medidas administrativas En paralelo, la Dirección General de Escuelas (DGE) decidió apartarla preventivamente de sus funciones: le dio de baja como vicedirectora suplente y dispuso su traslado de la función de maestra titular, prohibiéndole acercarse a la escuela o a menores. Además, la DGE remitió el caso a la Junta de Disciplina, que abrió un expediente administrativo mientras avanza la investigación judicial.