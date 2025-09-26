Mendoza: dos “gatos nutria” aparecieron en el Valle de Uco

Hace algunos día, en Mendoza, más precisamente en Tunuyán, en el corazón del Valle de Uco, un paseo por un callejón de tierra se convirtió en una joya del registro de la fauna local.

Un vecino de la zona logró filmar con su celular un momento inesperado: el cruce de dos yaguarundíes (o "gato moro", también conocido como "gato nutria") por una vía rural, un avistaje doblemente excepcional para la provincia de Mendoza.

La aparición de la pareja de felinos, cuyo nombre científico es Herpailurus yagouaroundi, es de una rareza notable. Aunque la especie no está catalogada en peligro de extinción, en la región andina los registros son escasísimos. De hecho, el último databa de 2021, captado mediante cámaras trampa en la Reserva de Biósfera de Ñacuñán (Santa Rosa), un método muy diferente al casual encuentro de Tunuyán.

El jefe de Fauna Silvestre de Mendoza, Adrián Gorrindo, confirmó la importancia del hallazgo: "El registro es de la semana pasada. Quien lo filmó iba conduciendo despacio. Si bien la zona está dentro de lo que es su distribución, no es muy fácil de ver, ya que son escurridizos y sigilosos".

La importancia del hallazgo

El material, que dura apenas ocho segundos, es una gran noticia por dos motivos. Primero, porque son dos ejemplares divisados en el mismo sitio, algo inédito en una zona sin registros previos de este felino de baja presencia y movimientos misteriosos. Segundo, porque el yaguarundí es una especie indicadora de la salud de los ecosistemas. Su rol como regulador biológico de poblaciones de pequeños mamíferos, aves y reptiles es clave para el equilibrio natural, incluyendo el control de plagas como lauchas y pericotes.

El breve pero intenso video muestra a los dos felinos caminando con paso ágil. Uno de ellos sortea un pequeño sendero de piedras con un salto elegante, mientras su compañero opta por rodear el obstáculo. Tras unos instantes de observación y sigilo, ambos se pierden en los matorrales de la zona de Costa Anzorena, cerca de un brazo del Río Tunuyán. Curiosamente, es muy cerca del sitio donde hace solo dos meses se filmó a un águila coronada, un ave en peligro de conservación.

El material fue entregado al Departamento de Fauna Silvestre, dependiente de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, que destacó y valoró el compromiso ciudadano para documentar estos valiosos encuentros.

¿Qué es el "gato nutria" y por qué es tan difícil de ver?

El yaguarundí es un felino pequeño, sigiloso y carnívoro que habita en zonas rurales. Su apariencia ha llevado a que sea comparado con una nutria, de ahí el apodo de "gato nutria". Con un peso de entre 4 y 7 kilos, se distingue por su cabeza pequeña, orejas diminutas, cuerpo esbelto, alargado y pegado al suelo, que le permite escurrirse con destreza entre la vegetación.

A diferencia de la mayoría de los felinos, el yaguarundí es de hábitos diurnos, lo que le permite evitar la competencia directa con depredadores mayores como el puma. Sin embargo, su supervivencia enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat, los atropellos en rutas y la persecución.

Aunque la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo cataloga como de "preocupación menor", la falta de estudios detallados y los escasos avistajes hacen que su estado real sea incierto, llevando a expertos a plantear la posibilidad de que esté más amenazado de lo que se cree. Por eso, el avistaje de Tunuyán es una prueba vital de su presencia en la región.

Con información de Diario Los Andes de Mendoza.