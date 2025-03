Mendoza: grave denuncia en un "rito de iniciación"

Mendoza se ve conmocionada por una noticia que involucra a seis menores de edad que denunciaron abusos durante una “bienvenida” en una reconocida institución deportiva.

Se trata de jugadoras adultas del Club Alemán, que quedaron en la mira de la Justicia luego de que seis adolescentes expusieran lo vivido en un “ritual” previo a su paso al equipo de primera división.

La fiscalía de Delitos contra La Integridad Sexual, escuchó a los padres de una de las víctimas que confirmaron que la joven aseguró haber vivido una hora y media de violencia que habría incluido abusos sexuales.

"Yo iba a que me tiñeran el pelo. Era lo único que pensé que me iban hacer", relató la joven al diario mendocino Los Andes. En el momento de la “ceremonia iniciática”, tenía 16 años. Hoy, con 18, quiere dar a conocer el hecho “para que esto no se repita y no tengan que vivirlo las nenas de 10 años que yo entrenaba”.

Tal como consta en la denuncia realizada en mayo de 2023 por una pareja de empresarios de Ciudad, padres de la adolescente, en el polémico "rito de iniciación" realizado en el baño del club, las menores habrían sido sometidas por las jugadoras de Primera (mujeres adultas, algunas de 30 años) a situaciones violentas, tales como desnudarse de la cintura para arriba para colocarse un "top creativo" y caminar como perros, al tiempo que escuchaban consignas de índole sexual, indicó el reconocido medio.

Pero ahí no terminó todo porque, luego de vendarles los ojos con toallitas femeninas, les habrían metido salchichas en la boca y, a la denunciante, “una morcilla en la zona genital, entre la bombacha y la calza, únicas vestimentas con las que contaba”.

Tras dos años de espera y luego de someterse a pericias psicológicas, los progenitores y la joven aseguraron: "Queremos que la Justicia haga algo. Ya llevamos dos años y no tenemos respuesta de la fiscalía".

Denuncias

En el expediente judicial también consta la versión de las 10 jugadoras denunciadas, que hicieron una nota a modo de descargo ante la comisión directiva del club luego que la familia denunciante intentara, inicialmente, que recibieran algún tipo de sanción.

Las acusadas ofrecieron una versión distinta en donde destacan que ninguna de las “novatas” fueron obligadas a participar del rito. Que no es una actividad tradicional y no prohibida y que fueron juegos sin connotaciones sexuales y sin contacto con zonas íntimas.

"Yo soy la víctima. Me abusaron. Me cambié de club, perdí todo mi círculo social. Después dejé hockey, me quedé sin amigas, dejé el deporte porque me dejó de apasionar", cuenta la joven.

Para cerrar, la víctima sostuvo: "En el momento, por las ganas de pertenecer a la Primera división, me dije: 'Tengo que pasarlo'. Nunca supe que me filmaron hasta que me sacaron la venda. Yo no di consentimiento para nada. Me sentí muy humillada".