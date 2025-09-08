Mendoza: impactante incendio en un mercado cooperativo

En medio del caos y la desesperación, la furia de las llamas se alzó en el Mercado Cooperativo de Guaymallén de Mendoza. Lo que comenzó como un incendio más, una emergencia rutinaria para los bomberos de la vecina provincia, se transformó rápidamente en un golpe certero al corazón de la economía local. El saldo es devastador: cuatro galpones completamente destruidos, un despliegue masivo de recursos, y lo más doloroso, una evidencia innegable de que este desastre no fue un accidente.

El fuego arrasó con todo. Cámaras frigoríficas, autoelevadores, camiones y bobinas de papel se convirtieron en cenizas, llevándose consigo el capital y el futuro de comerciantes que, de un momento a otro, lo perdieron todo. Las pérdidas no son solo materiales; son el reflejo de años de trabajo, de sueños y de sacrificios que quedaron calcinados en cuestión de horas.

Trabajaron en el operativo dotaciones del Cuartel Central y de los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, Maipú, Guaymallén, Luján y Los Barriales, junto a personal de Defensa Civil. El operativo demandó la apertura de siete frentes de ataque hasta lograr contener las llamas, seguidas de tareas de enfriamiento.

Mientras las llamas devoraban la infraestructura, una bombera de 38 años fue golpeada por un techo y un portón que se desplomaron. Afortunadamente, su vida no corrió peligro, pero su caso subraya la magnitud de la tragedia y el riesgo al que se enfrentan quienes luchan por contener el desastre.

La imagen es desoladora, pero el golpe final llegó con las pericias. Lo que parecía un accidente, un hecho trágico pero fortuito, se reveló como un acto criminal. Las cámaras de seguridad registraron a dos personas provocando el incendio y huyendo, dejando atrás una estela de destrucción. La intencionalidad no deja lugar a dudas. No fue la fatalidad, sino la maldad, lo que dejó a decenas de familias sin sustento y a la comunidad en estado de shock.

Mientras la investigación avanza para identificar a los responsables, los comerciantes afectados intentan levantarse de las cenizas, la justicia de Mendoza tiene la tarea de encontrar a los culpables para que el peso de la ley caiga sobre quienes provocaron no solo un incendio, sino una verdadera catástrofe económica y social.

