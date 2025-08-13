Mendoza: Incautan artesanías ilegales hechas con restos de fauna protegida

El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, junto con el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía Rural, llevó a cabo un operativo en la zona céntrica de la Ciudad de Mendoza que terminó con la incautación de una gran cantidad de artesanías elaboradas con restos de fauna silvestre protegida, muchas de ellas provenientes de Brasil.

A través de una publicación de la cuenta de Instagram de Adrián Gorrindo -Jefe del Departamento de Fauna de Mendoza-, se tomó conocimiento en detalles de este procedimiento, que se activó tras la alerta de visitantes y miembros de la Fundación para la Ayuda Internacional a los Animales (FIAA), quienes detectaron la venta ilegal de estos objetos en un paseo de artesanos en pleno centro de la vecina provincia.

Durante la inspección, realizada en un puesto atendido por un ciudadano brasileño, se encontraron garras, picos, dientes, patas, huesos y otros restos animales que eran utilizados para la elaboración de joyería, adornos y objetos decorativos. Al momento del operativo, el responsable no contaba con la documentación que acreditara el origen legal ni la autorización para comercializar estos productos, por lo que se procedió al secuestro total de las piezas y a dejar al infractor a disposición de la Justicia.

Entre los restos incautados se identificaron especies tanto nativas como exóticas, tales como corzuela, tucán, oso hormiguero, saracura, pato, carpincho, mulita, ñandú, lechuzas, lagartos, yacarés, hurones, jabalíes, ciervos axis, tiburones y peces espada. Muchas de estas especies están protegidas por normativas provinciales, nacionales e internacionales debido a su valor ecológico y al riesgo que enfrentan por el tráfico ilegal.