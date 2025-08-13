El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, junto con el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía Rural, llevó a cabo un operativo en la zona céntrica de la Ciudad de Mendoza que terminó con la incautación de una gran cantidad de artesanías elaboradas con restos de fauna silvestre protegida, muchas de ellas provenientes de Brasil.

Mendoza: Incautan artesanías ilegales hechas con restos de fauna protegida

A través de una publicación de la cuenta de Instagram de Adrián Gorrindo -Jefe del Departamento de Fauna de Mendoza-, se tomó conocimiento en detalles de este procedimiento, que se activó tras la alerta de visitantes y miembros de la Fundación para la Ayuda Internacional a los Animales (FIAA), quienes detectaron la venta ilegal de estos objetos en un paseo de artesanos en pleno centro de la vecina provincia.

Mendoza: Incautan artesanías ilegales hechas con restos de fauna protegida

Durante la inspección, realizada en un puesto atendido por un ciudadano brasileño, se encontraron garras, picos, dientes, patas, huesos y otros restos animales que eran utilizados para la elaboración de joyería, adornos y objetos decorativos. Al momento del operativo, el responsable no contaba con la documentación que acreditara el origen legal ni la autorización para comercializar estos productos, por lo que se procedió al secuestro total de las piezas y a dejar al infractor a disposición de la Justicia.

Mendoza: Incautan artesanías ilegales hechas con restos de fauna protegida

Entre los restos incautados se identificaron especies tanto nativas como exóticas, tales como corzuela, tucán, oso hormiguero, saracura, pato, carpincho, mulita, ñandú, lechuzas, lagartos, yacarés, hurones, jabalíes, ciervos axis, tiburones y peces espada. Muchas de estas especies están protegidas por normativas provinciales, nacionales e internacionales debido a su valor ecológico y al riesgo que enfrentan por el tráfico ilegal.

Adrian Gorrindo on Instagram: "El Departamento de Fauna incautó una gran cantidad de artesanías ilegales elaboradas con restos de fauna silvestre protegida. Entre los objetos secuestrados se encontraron garras, picos, dientes, patas y huesos utilizados para joyería y adornos. El operativo se hizo en conjunto con la Policía Rural en la Ciudad de Mendoza. El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, en conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicias, mediante la Policía Rural, realizó un importante operativo en la zona céntrica de la Ciudad de Mendoza. El resultado fue la incautación de una gran cantidad de artesanías confeccionadas con restos de fauna silvestre protegida, muchas de ellas provenientes de Brasil. El procedimiento fue activado gracias al aviso de visitantes y miembros de la Fundación para la Ayuda Internacional a los Animales (FIAA), quienes detectaron la venta ilegal en un paseo de artesanos. La intervención fue articulada por el Departamento de Fauna Silvestre, con apoyo de la Policía Rural y autoridades municipales. En el puesto inspeccionado, atendido por un ciudadano brasileño, se encontraron garras, picos, dientes, patas, huesos y otros restos de animales utilizados para la elaboración de joyería, adornos y objetos decorativos. “En el momento del operativo, el responsable no contaba con documentación que acreditara el origen legal de los productos ni autorización para su comercialización, por lo que se procedió al secuestro total de las piezas y a dejar al infractor a disposición de la Justicia”, señaló el jefe del Departamento de Fauna, Adrián Gorrindo. Entre los restos identificados se encontraron especies nativas y exóticas como corzuela, tucán, oso hormiguero, saracura, pato, carpincho, mulita, ñandú, lechuzas, lagartos, yacarés, hurones, jabalíes, ciervos axis, tiburones y peces espada. Muchas de estas especies están protegidas por normativas provinciales, nacionales e internacionales, debido a su valor ecológico y al peligro que enfrentan por el tráfico ilegal."