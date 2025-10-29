Mendoza: la maestra acusada de abuso fue sobreseída y volvió a las aulas

La docente de Tupungato que en agosto fue detenida tras una denuncia generada automáticamente por el sistema de Google, vive hoy una realidad muy distinta. A dos meses del episodio que la vinculó injustamente con un supuesto caso de abuso infantil, fue sobreseída por la Justicia y regresó a enseñar, aunque todavía espera que la Dirección General de Escuelas (DGE) le devuelva su puesto de vicedirectora.

“Fue muy duro, pero sigo apostando al sistema educativo”, contó la maestra en diálogo con el diario mendocino Post. A pesar de haber sido restituida en sus funciones frente a alumnos, su cargo jerárquico fue ocupado por otra docente. “Nadie asume haberse equivocado”, lamentó.

En paralelo, la educadora acaba de aprobar con éxito el concurso de jerarquía directiva, lo que le permitirá competir en diciembre por una dirección titular. “Es una alegría enorme, aunque también duele haber perdido el lugar que tanto esfuerzo me costó. Ojalá pueda cambiar la historia desde otro rol”, expresó con emoción.

El caso tuvo gran repercusión en la vecina provincia. El 7 de agosto, la maestra fue detenida luego de que un algoritmo de Google clasificara como material de abuso un video que su nieta había intentado subir a YouTube. La denuncia, generada de manera automática, dio inicio a una investigación penal que terminó demostrando que nunca existió delito alguno: se trató de un error del sistema.

Aunque la Justicia la declaró completamente inocente, las consecuencias aún se sienten. “El daño ya está hecho, pero sigo adelante”, dijo la docente, quien se encuentra próxima a jubilarse y espera que la DGE revise su caso. “Voy a poder concursar, gracias a Dios. Es una nueva oportunidad para seguir haciendo lo que amo: enseñar.”