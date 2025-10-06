Mendoza: los presos fabricarán calzado como parte de la ejecución de penas

El Gobierno de Mendoza ha oficializado una medida estratégica con el fin de transformar la ejecución de las penas, priorizando la capacitación y la labor productiva como eje central para la reinserción social de las personas privadas de su libertad.

A través de un reciente decreto, el Poder Ejecutivo provincial ratificó el "Convenio de Capacitación y Producción por Iniciativa de Terceros". Este acuerdo, firmado el pasado 10 de marzo de 2025 entre el Ministerio de Seguridad y Justicia, liderado por María Mercedes Rus, y la empresa Calzados Cuyo S.A., busca establecer un modelo de trabajo dentro de los muros.

El Mandato de la Ley N° 8971: Oficio para bajar la reincidencia

La iniciativa se enmarca rigurosamente en la Ley N° 8971, conocida como la "Ley para la resocialización mediante la educación, la capacitación y el trabajo obligatorio de los presos". El objetivo principal es claro y ambicioso: dotar a los internos de oficios y herramientas profesionales concretas que permitan reducir drásticamente los índices de reincidencia y reiterancia.

En este esquema, la Unidad de Producción Penitenciaria se erige como el motor del proyecto, coordinando la formación, la planificación de la producción de bienes y servicios con valor agregado, y la posterior comercialización de lo elaborado.

Calzados Cuyo S.A. juega un rol fundamental al comprometerse a brindar capacitación especializada. Este know-how será transferido tanto a personal del Servicio Penitenciario como a los propios reclusos, enfocándose en la fabricación de productos específicos que se detallen en futuros anexos al convenio.

El Trabajo como eje de la Condena: Replicar la "Realidad Externa"

El decreto subraya que la reinserción laboral no es solo un beneficio, sino un pilar fundamental del sistema penal mendocino, buscando que el condenado adquiera respeto por la ley y se integre positivamente a la sociedad. La colaboración entre el Estado y el sector privado busca así un intercambio cultural, educativo y social enriquecedor.

El Gobierno provincial, con el respaldo de la Asesoría Letrada, consolida de esta forma una estrategia que busca "replicar la realidad externa adentro de muros". La prioridad es clara: limitar el derecho al ocio y colocar el trabajo obligatorio como el eje central de la ejecución de las penas, profesionalizando a la población carcelaria.

Aunque el convenio marco ya ha sido aprobado, los detalles administrativos y financieros específicos de los proyectos productivos deberán formalizarse a través de actas complementarias que se firmarán en el futuro.