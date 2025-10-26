En el marco de las elecciones legislativas nacionales 2025, la periodista mendocina Andrea Alaniz brindó un panorama sobre cómo se desarrollaron los comicios en Mendoza y destacó que hubo “mucho desconocimiento y apatía” entre los votantes, principalmente por el uso de la boleta única.

“Mendoza ya el año pasado fue una de las provincias argentinas que utilizó este sistema, pero todavía se nota el desconocimiento de la gente con esta nueva boleta única”, explicó Alaniz.

Más de un millón y medio de mendocinos estuvieron habilitados para votar este domingo. Entre ellos, 51.637 jóvenes de 16 y 17 años podrán hacerlo por primera vez, aunque, según datos de consultoras provinciales, “más de 50 mil no están interesados en acercarse a las urnas”, indicó la periodista.

En esta elección, Mendoza renovó diez bancas de diputados nacionales, además de 19 cargos entre senadores y diputados provinciales, y concejales en 12 de los 18 departamentos. “Hay ocho frentes en competencia y, por ahora, no se difundieron datos oficiales de participación, aunque se habla de una asistencia baja”, detalló Alaniz.

La comunicadora también mencionó el peso político del gobernador Alfredo Cornejo y su alianza con el presidente Javier Milei. “Esta mañana, tanto Cornejo como la vicegobernadora Hebe Casado hicieron declaraciones sobre el rumbo del país. Cornejo dijo que si el Gobierno sale aprobado, se estabiliza la macroeconomía definitivamente, mientras que Casado afirmó que Mendoza va a ser ‘el faro de la Argentina’”, relató.

Por último, Alaniz destacó que entre los diputados nacionales que dejan su banca se encuentra Julio Cobos. “Aseguró que se va a retirar de la función política después de 30 años de trabajo ininterrumpido, una figura con peso importante en la política argentina”, cerró.