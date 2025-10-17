La Legislatura mendocina ratificó recientemente el acuerdo de cooperación en seguridad firmado por sus gobernadores, sentando una base legal sólida para un "Plan Regional de Seguridad" ambicioso que busca blindar la región de Cuyo.

La Ley 9667, sancionada en el recinto legislativo a principios de octubre y publicada hoy 17 de octubre de 2025 en el Boletín Oficial, formaliza la adhesión de Mendoza al Convenio de Colaboración Interjurisdiccional rubricado originalmente el 31 de mayo de 2024 por los mandatarios Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis).

Un paso clave para la región:

Esta ratificación legislativa es fundamental para impulsar las estrategias conjuntas acordadas por los tres gobiernos, que incluyen:

Operativos policiales unificados: Intensificar los controles y las acciones conjuntas de las fuerzas de seguridad de las tres provincias.

Lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico: Los gobernadores se han comprometido a unir inteligencia, logística y decisión política para enfrentar estos flagelos que trascienden las fronteras provinciales.

Estrategia integral y tecnológica: El acuerdo abarca diez puntos centrales que buscan la interoperabilidad de tecnologías (como la vinculación de cámaras de vigilancia en los límites), el intercambio fluido de inteligencia y el acceso a bases de datos –como el banco de ADN de Mendoza, destacado por Cornejo– para mejorar tanto la prevención como la represión del delito.

El acto de firma, celebrado en el estratégico Arco del Desaguadero en 2024, se destacó como un "día histórico para Cuyo". Los gobernadores coincidieron en que, en un mundo hiperconectado donde el delito también se regionaliza, la única respuesta efectiva es la cooperación interprovincial.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, subrayó la importancia de la colaboración para "dar una lucha frontal contra la inseguridad", mientras que Marcelo Orrego de San Juan enfatizó que la seguridad debe ser una "política de Estado" regional. Por su parte, Alfredo Cornejo de Mendoza destacó que esta complementariedad permitirá una mejor prevención y también mencionó proyectos a futuro más ambiciosos para unificar servicios en los pasos fronterizos, en un esfuerzo por "honrar la plata de nuestros contribuyentes" y optimizar recursos con mejor tecnología.

Con la Ley 9667, la colaboración en Cuyo deja de ser solo una promesa política para convertirse en una obligación legal ratificada, lista para implementarse y fortalecer la tranquilidad de sanluiseños, mendocinos y sanjuaninos.