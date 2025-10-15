Mendoza: tiene 100 años y obtuvo su licencia de conducir

Mendoza fue escenario de una noticia destacada: Moisés Roitman, un vecino de 100 años que sigue activo en el ámbito laboral, renovó con éxito su licencia de conducir. Roitman es una personalidad conocida en la capital provincial por su trabajo como cajero de mediodía en la tradicional Farmacia Sevilla, ubicada en el centro de la vecina provincia.

Según relató el propio centenario, maneja desde los 14 años, una experiencia que puso a prueba al solicitar el turno para renovar su carné, trámite que finalizó este lunes en la Municipalidad de la Capital.

Tres años más al volante

Moises se presentó en la comuna, donde fue sometido a la evaluación pertinente. Tras corroborar que cumplía con todos los requisitos, se le otorgó la renovación que lo habilita a conducir durante tres años adicionales.

Carina Vicario, subsecretaria de Atención y Cercanía de la Municipalidad, explicó los detalles del proceso: "Solicitó turno al 147 para gestionar su licencia. Se presentó, y lo que hicimos fue tomarle un examen de idoneidad conductiva para evaluar la reacción y los reflejos".

La funcionaria destacó la larga trayectoria de Roitman: "Más allá de que, según nos cuenta, ha conducido toda la vida -desde que tenía 14 años-, había que hacer la evaluación pertinente". Para la prueba de manejo, Roitman utilizó el mismo circuito que habitualmente se destina a la evaluación de principiantes y a todos los solicitantes de licencias originales, demostrando una vez más su pericia. "La aprobó, rindió bien y condujo correctamente. Así que le emitimos la licencia, con un vencimiento por tres años", concluyó Vicario.

La normativa para mayores de edad

La Subsecretaria también brindó precisiones sobre el marco legal actual. Recordó que, con la actual gestión del Gobierno Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial eliminó la obligatoriedad de los exámenes teóricos y prácticos para todos los mayores de 65 años.

"Eliminaron esa instancia obligatoria y queda a criterio del centro o de la evaluación médica si la persona debe rendir examen teórico o práctico, es una de la de las potestades que el centro tiene. Ampliaron el plazo de vigencia también", detalló Vicario.

En el caso de Moisés, la funcionaria enfatizó: "Lo que hicimos fue hacerle esta evaluación de manejo y de cómo estaban sus reflejos y demás", cerrando así un proceso que le permitirá a Roitman seguir circulando con su vehículo.

Sorprendido por las repercusiones que generó la adquisición de su licencia para conducir, Moisés comentó: “No sabía que había tanta gente que podía estar interesada en mi edad, porque lo único que les interesa es que pases los 100. Hasta que tenía 99 nadie me daba bolilla, por no decir otra palabra. Hace más de 20 años que tuve el último choquecito, pero ni una multa”.

Para cerrar y refiriéndose a su rutina, el mendocino expresó: “Sigo trabajando con mucho gusto, trabajo medio día… para tener la obligación de vestirme y tener una vida normal”