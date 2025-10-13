Mendoza: un menor quedó en terapia intensiva tras una pelea entre bandas estudiantiles

La violencia entre jóvenes volvió a sacudir a Mendoza en los últimos días, dejando un saldo alarmante. Un alumno de 16 años se encuentra internado en terapia intensiva tras sufrir un grave traumatismo de cráneo producto de una brutal pelea pactada entre estudiantes de distintas secundarias. Pese a la gravedad inicial, el último parte médico indica que el joven se encuentra lúcido y estable, aunque permanece bajo observación intensiva en un hospital de Godoy Cruz.

El hecho ocurrió el pasado miércoles en el Parque Ecológico, muy cerca del Barrio Cívico de la capital mendocina, donde se enfrentaron alumnos del colegio Martín Zapata con jóvenes de otros colegios cercanos. La pelea terminó con tres adolescentes heridos.

La magnitud de los hechos volvió a poner el foco en la violencia escolar y encendió la preocupación entre docentes, familias y autoridades provinciales.

Según el testimonio del padre del herido, el adolescente herido no participaba del enfrentamiento; fue víctima colateral al quedar atrapado en el lugar justo cuando la reyerta comenzaba.

El violento episodio, que testigos calificaron como una “verdadera batalla campal”. Según información, la contienda no fue espontánea: las primeras investigaciones revelaron que el enfrentamiento fue coordinado y planificado a través de redes sociales por estudiantes de ambos colegios, escalando amenazas virtuales hasta transformarse en una agresión física masiva.

Más de veinte jóvenes participaron en la pelea a plena luz del día. La escena fue de caos total: piedrazos, corridas, golpes de puño y gritos dominaron el parque, obligando a la intervención policial y médica para frenar el descontrol y asistir a los heridos.

Los videos del enfrentamiento circularon velozmente en redes, exponiendo la magnitud de la violencia y la falta de control adulto, lo que generó indignación en la comunidad educativa. Las imágenes muestran con crudeza cómo los estudiantes se agreden mutuamente sin reparos.

Ante la repetición de estos incidentes, las autoridades del Ministerio de Educación mendocino han anunciado la apertura de investigaciones para identificar a los responsables y aplicar sanciones. "No es un hecho aislado, estas situaciones vienen repitiéndose con frecuencia y hay que abordarlas desde la prevención", señaló un vocero oficial, encendiendo nuevamente el foco sobre la urgencia de contener la violencia escolar en la provincia.

Fuente: Los Andes, El sol, Canal 9 Televida, Sitio Andino.