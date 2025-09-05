Mendoza: un menor terminó baleado tras manipular un arma

Un adolescente de 15 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo de arma de fuego en su propia casa en Guaymallén. El incidente, que según las primeras hipótesis se trató de un accidente, involucró una pistola propiedad de su padre, un efectivo de la Policía de Mendoza.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana en una vivienda de la calle Félix Suárez. Las primeras versiones, que circularon entre los vecinos que alertaron al 911, indicaron que el menor se encontraba manipulando un revólver cuando este se disparó accidentalmente. La bala impactó en su pierna, causándole una herida de consideración que requirió su inmediato traslado al Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti y, posteriormente, al Hospital Central.

Detalles de un confuso incidente familiar

La situación adquirió un matiz particular cuando trascendió que el joven herido es hijo de una pareja de policías. En un primer momento se informó que el padre, su pareja y un hermano mayor, todos también miembros de la fuerza, se encontraban en el domicilio. Sin embargo, las investigaciones posteriores revelaron que, al momento del disparo, el adolescente estaba solo con sus dos hermanas menores de 8 y 4 años, quienes se encontraban durmiendo. Fue la mayor de las niñas quien, asustada por el estruendo, alertó a un vecino, que a su vez contactó al 911.

La Policía Científica está a cargo de las pericias para determinar las circunstancias exactas de lo sucedido. Si bien las primeras informaciones generaron dudas sobre quién sostenía el arma, la principal hipótesis que manejan los investigadores es la de un accidente. "No tenemos indicios para sostener alguna otra conducta delictiva presente, salvo que de las pericias surjan nuevos elementos", indicaron fuentes policiales.

El arma involucrada en el incidente fue una pistola calibre .40, marca Bersa, debidamente registrada a nombre del padre del joven, aunque no se trataba de su arma reglamentaria. La misma fue secuestrada para las correspondientes pericias.

Pronóstico y seguimiento del caso

El adolescente se encuentra estable y fuera de peligro, aunque todavía permanece en observación en el Hospital Central. Las fuentes consultadas también aseguraron que las hermanas del joven están bien, "pese al trauma vivencial". Además, se solicitó la intervención de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) para garantizar la contención psicológica y el bienestar de los menores.

Este trágico suceso pone de manifiesto la importancia de la seguridad y el correcto resguardo de las armas de fuego en los hogares, incluso en aquellos donde sus dueños son profesionales de las fuerzas de seguridad. La investigación continúa en curso para esclarecer todos los detalles de este desafortunado accidente.

Fuente: Diario El Sol, Mendoza Post, Noticias Mendoza.