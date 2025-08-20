Mendoza: un reconocido cirujano fue atacado por pitbulls mientras corría en Potrerillos

Durante el fin de semana pasado, un reconocido neurocirujano y maratonista mendocino, llamado Fabián Cremaschi, sufrió el ataque de un grupo de cinco perros raza pitbull mientras entrenaba en el perilago del dique Potrerillos, una de las zonas turísticas más visitadas de Mendoza. El episodio ocurrió mientras su esposa y amigos participaban de la carrera Kumen Trail Run Series.

Tras el incidente, el profesional fue derivado al Hospital Central, donde recibió asistencia médica. Más tarde, él mismo compartió en sus redes sociales los detalles del dramático momento y agradeció la rápida intervención de quienes lo ayudaron, entre ellos los propios dueños de los animales, quienes se hicieron responsables y colaboraron con el traslado al centro de salud.

“Unos minutos después de sacarme esta foto fui atacado por cinco perros pitbull mientras entrenaba en Potrerillos. Gracias a la ayuda inmediata de muchísima gente hoy puedo contarlo”, relató Cremaschi, que acompañó su testimonio con una imagen tomada instantes antes del ataque. Luego enumeró una serie de agradecimientos: “Quiero destacar al equipo del Centro de Salud N.º 34, al Dr. Axel Testa y a la enfermera Mabel ‘Coni’ Sánchez, así como a la organización de la carrera Kumen, que se acercó a ayudarme a pesar de que yo no era participante”.

El médico también mencionó al Dr. Marcelo Bacenilla por organizar su traslado al Hospital Central y al personal del nosocomio que intervino en la atención de sus heridas. “Durante toda la tarde recibí mensajes y llamadas que me emocionaron profundamente. Incluso agradezco a los dueños de los perros que en un momento tan duro se hicieron responsables y me llevaron rápidamente al centro de salud”, añadió.

Debate y polémica

El caso volvió a poner en tela de juicio la responsabilidad sobre la tenencia de animales potencialmente peligrosos. En Mendoza rige desde 2007 la Ley 7.633, que establece un marco jurídico para estos casos y otorga potestad a los municipios para dictar normas complementarias. Sin embargo, la ley nunca fue reglamentada, y los controles en la vía pública siguen siendo escasos.

Especialistas advierten que el problema no radica en las razas, sino en la responsabilidad de sus propietarios. “No existen perros peligrosos, sino dueños irresponsables”, coinciden. En ese sentido, el Código de Convivencia de la Ciudad de Mendoza contempla sanciones y tareas comunitarias por ataques o mordidas, pero hace hincapié en la concientización.

El ataque a Cremaschi pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de fortalecer las medidas de control, unificar criterios normativos y promover una tenencia responsable que proteja tanto a las personas como a los animales. El desafío no solo involucra al Estado, sino también a la ciudadanía: respetar los espacios comunes y garantizar la convivencia armónica es una forma de cuidarnos entre todos.