Mendoza: una bicicleta negra y dos sospechosos en el caso del joven asesinado

Mendoza sigue conmocionada por el brutal asesinato de Franco Patricio Aracena (31) en su departamento de Guaymallén. La investigación, dirigida por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, se concentra en la identificación de dos sujetos que fueron vistos abandonando la vivienda con una bicicleta de la víctima horas antes del hallazgo del cuerpo.

El macabro escenario fue descubierto el 30 de septiembre, en un complejo de Rodríguez Peña al 800, en Villa Nueva, Guaymallén. Personal policial encontró a Aracena sin vida, atado de pies y manos, amordazado y con signos de severa violencia física, especialmente en el rostro.

Claves de la investigación: huellas, ADN y una bicicleta

La Fiscalía de Homicidios ha puesto en marcha varias líneas de acción. Por un lado, se espera el adelanto de la necropsia que se realiza en el Cuerpo Médico Forense. Este informe es crucial, no solo para determinar la causa precisa de la muerte (que preliminarmente se atribuye a los golpes en la cabeza y cara), sino para establecer la data del fallecimiento.

La fecha del crimen es un punto clave. Aunque el cuerpo fue encontrado ayer, los vecinos declararon que los dos sospechosos salieron del departamento el viernes por la noche (26 de septiembre). Esto sugiere que el homicidio pudo haberse cometido ese día.

La Policía Científica regresó al lugar del hecho para una nueva ronda de pericias, buscando levantar nuevos rastros. La prioridad es obtener huellas dactilares o muestras de ADN que permitan identificar a los agresores.

Otra pista fundamental se centra en los movimientos de los sospechosos. Los investigadores rastrean cámaras de seguridad públicas y privadas para ubicar a los dos sujetos que se llevaron una bicicleta negra y verde propiedad de la víctima. Además, se investiga la posibilidad de que uno o ambos se hayan fugado del lugar a bordo de una moto negra 110 cc sin patente, un vehículo reportado por otro vecino en las inmediaciones.

Robo y violencia: sin descartar hipótesis

Las primeras diligencias sugieren que Aracena, oriundo de Uspallata, conocía a sus agresores o estos ingresaron sin forzar la cerradura. El cuerpo presentaba claras ataduras y una mordaza, indicando que fue inmovilizado antes o durante la agresión.

La fiscal Ríos, que se hizo presente en la escena del crimen, maneja diversas hipótesis. Por el momento, no se descarta que el móvil haya sido el robo y el homicidio se cometiera para encubrirlo, ni tampoco una posible motivación ligada a un problema o conflicto previo de la víctima. La brutalidad del hecho ha elevado el nivel de alarma en la comunidad.

Con información de Los Andes y Canal 9 Televida.