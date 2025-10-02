El Gobierno de Mendoza le declaró la guerra al acoso escolar. En una movida sin precedentes, la administración del gobernador Alfredo Cornejo (UCR) presentó ante la Legislatura un proyecto de ley que busca modificar el Código de Contravenciones para imponer duras sanciones económicas y comunitarias a los padres, madres y tutores que no logren corregir las conductas violentas de sus hijos.

La iniciativa, impulsada desde el área educativa provincial, contempla multas de hasta $2.100.000 o un máximo de 50 días de trabajo comunitario para los adultos responsables cuya inacción o falta de intervención permitan la continuidad de los episodios de bullying.

Corresponsabilidad familiar: El eje de una ley urgente

Esta ofensiva legal llega en un momento de máxima tensión tras una serie de graves incidentes de violencia en las aulas mendocinas. El más resonante ocurrió en la escuela Marcelino Blanco (La Paz), donde una adolescente de 14 años ingresó al establecimiento con un arma de fuego, efectuó disparos al aire y se atrincheró durante varias horas. Días después, se registró otro caso de alarma por una estudiante que llevó una réplica de arma a una secundaria de Guaymallén.

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, quien ingresó el proyecto acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado, fue contundente: “El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima, que deja marcas profundas en nuestros chicos y chicas. Necesitamos familias presentes y corresponsables”.

Para reforzar la implicación familiar, el proyecto no solo incluye las sanciones formales, sino que también prevé la convocatoria obligatoria de los adultos responsables a instancias de mediación y talleres de parentalidad. Estos espacios buscan ser un ámbito de reflexión y aprendizaje para desactivar patrones agresivos y prevenir reincidencias.

Nuevo Protocolo de Actuación

De manera simultánea a la presentación de la ley, el Gobierno oficializó la actualización del Protocolo de Actuación para instituciones educativas, una hoja de ruta detallada para que directivos, docentes y equipos técnicos aborden el acoso.

El protocolo se centra en tres pilares: prevención, intervención inmediata y posvención. Entre sus ejes principales, dispone:

La identificación precoz y el registro de todos los hechos.

La comunicación inmediata con las familias.

La elaboración e implementación de un plan de acción urgente y su seguimiento.

El cierre formal de cada situación.

La normativa busca proteger a las víctimas asegurando una respuesta rápida y efectiva, mientras que, al mismo tiempo, diseña estrategias para trabajar con los agresores desde una perspectiva de reparación y aprendizaje, lejos de la estigmatización.

Un precedente judicial que marcó la cancha

La urgencia del Gobierno por legislar sobre la corresponsabilidad familiar no es casual. La problemática ya generó un fallo judicial inédito que sentó un precedente en la provincia. En junio pasado, la Justicia mendocina condenó a la Dirección General de Escuelas (DGE) a pagar una indemnización de cuatro millones y medio de pesos a los padres de una niña de 11 años que fue víctima de bullying en una escuela pública de Godoy Cruz.

La sentencia, firmada por la jueza Jorgelina Iérmoli Blanco, estableció claramente la responsabilidad estatal en la protección ante el acoso escolar y destacó el deber de las instituciones de actuar con eficiencia para salvaguardar el interés superior del menor, un llamado a la acción que ahora se complementa con la exigencia de corresponsabilidad a los adultos fuera del ámbito escolar.