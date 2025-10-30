Mendoza reforzará el rol del preceptor para detectar casos de bullying y alertas en salud mental

El pasado 10 de septiembre, una adolescente de 14 años ingresó con un arma a la escuela Marcelino Blanco, en La Paz (Mendoza), y efectuó varios disparos dentro del establecimiento. No hubo heridos, pero la tensión se extendió durante cinco horas, hasta que la menor entregó el arma y fue trasladada a un hospital. El episodio, que conmocionó a Mendoza y al país, encendió las alarmas sobre el estado emocional de los estudiantes y los mecanismos institucionales para prevenir situaciones de riesgo.

Desde la Dirección General de Escuelas de Mendoza (DGE) reconocen que aquel hecho fue un punto de inflexión. La situación derivó en un análisis profundo sobre cómo las escuelas acompañan las trayectorias de sus alumnos, no solo desde lo pedagógico, sino también desde una perspectiva psicosocial y emocional.

Tras la auditoría interna en la escuela paceña, se identificaron fallas en la comunicación y la necesidad de una mirada más integral sobre la salud mental. El balance, según el equipo del Servicio de Orientación Escolar (SOE), permitió reconocer que si bien los protocolos funcionaron correctamente, era necesario repensar los roles dentro de la comunidad educativa.

“Uno tiene que adaptarse a la realidad social que hoy nos convoca”, señaló Graciela Ramírez, integrante del SOE, al anticipar que la DGE evalúa actualizar la resolución que regula las incumbencias de los servicios de orientación. El objetivo es que la normativa acompañe el nuevo paradigma de salud mental, que entiende al estudiante como un sujeto psicosocial atravesado por factores emocionales, sociales y culturales.

Un nuevo foco: el preceptor como figura clave

En ese proceso, el rol del preceptor se vuelve central: “Estamos haciendo foco en su importancia dentro de la escuela. Queremos fortalecer el vínculo con los estudiantes para que puedan detectar cambios de conducta o señales de alerta y avisar al Servicio de Orientación”, explicó Carina Gannam, directora de Acompañamiento Escolar (DAE).

La DAE, que se incorporó a los colegios secundarios hace apenas un año, trabaja junto al nivel Secundario en la coordinación de los servicios de orientación. Con la intención de fortalecer la prevención, comenzó un plan de capacitaciones continuas para preceptores y equipos de orientación en todo el territorio provincial —Gran Mendoza, Valle de Uco y Zona Sur—.

El propósito es crear una red de observación y derivación eficiente que permita anticipar posibles situaciones críticas y abordarlas de manera oportuna. “No todo se puede prevenir, pero un sistema sólido puede anticipar hasta el 50% de los casos y manejar el resto con protocolos claros”, indicó Gannam.

Hacia una normativa más clara y actualizada

El proyecto que impulsa la DGE no busca cambiar la estructura de los servicios de orientación, sino optimizar su funcionamiento y definir responsabilidades. Cada escuela cuenta con entre cuatro y ocho integrantes en su SOE, y la actualización normativa pretende garantizar que todos puedan responder de forma articulada junto a los preceptores, docentes y directivos.

Además, se apunta a adaptar las acciones a los distintos contextos del territorio mendocino, donde la disponibilidad de recursos en salud mental varía significativamente. Se busca asegurar derivaciones “oportunas y eficaces” hacia organismos especializados, como los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) o la Dirección de Salud Mental de la provincia.

Más formación y un nuevo protocolo de crisis

La DAE proyecta para 2026 una serie de capacitaciones integrales que incluirán a preceptores, servicios de orientación, docentes y equipos directivos. Cada escuela deberá desarrollar su propio plan de prevención, con talleres para padres y estudiantes y dispositivos de seguimiento claros ante casos críticos.

“Es un nuevo paradigma que empezó el año pasado. La sociedad cambia, y con ella las problemáticas. Hoy enfrentamos desafíos que antes no existían, como la adicción tecnológica o la ludopatía en adolescentes”, advirtió Gannam.

En paralelo, la provincia avanza en la actualización del protocolo escolar vigente desde 2018 (Decreto 1187 y Ley 9054). La revisión busca definir pasos más precisos y coordinar la intervención de todos los ministerios vinculados, para asegurar una respuesta integral ante emergencias escolares y fortalecer la prevención desde el aula.

En Mendoza, el preceptor dejará de ser visto solo como un referente disciplinario para consolidarse como un observador estratégico del bienestar estudiantil: el primer eslabón en una cadena que busca cuidar, contener y prevenir.

Fuente: Diario Los Andes