Mendoza registró su octavo femicidio en apenas nueve meses

La violencia de género volvió a golpear a Mendoza este martes con un crimen que conmocionó a Guaymallén. Una mujer de 56 años, identificada como Sandra Norma Sánchez, fue hallada sin vida en una vivienda luego de que vecinos alertaran a la Policía por una situación de extrema violencia en el lugar.

Por el hecho quedó detenido su ex pareja, Enzo Vadovino, de 57 años, señalado como el principal sospechoso del femicidio. De acuerdo con las primeras pericias, el hombre habría atacado a la víctima con un cuchillo, asestándole una herida letal en la zona de la axila izquierda.

El episodio se produjo tras una reciente separación. Según la investigación preliminar y la propia declaración del acusado, Vadovino había acudido al domicilio para retirar algunos muebles. Sin embargo, una discusión derivó en un forcejeo que terminó de manera trágica.

El presunto agresor fue reducido por efectivos policiales dentro de la propiedad, en medio de la indignación de vecinos que intentaron agredirlo al conocer lo ocurrido. Posteriormente, fue trasladado a la comisaría mientras avanzan las actuaciones judiciales.

En la escena trabajaron agentes de la Unidad Investigativa Departamental y de Policía Científica, bajo la supervisión de la fiscal Claudia Ríos y el Ayudante Fiscal de turno.

Con este caso, Mendoza registra ocho femicidios en lo que va de 2025, superando los cinco ocurridos durante todo el año pasado. Una cifra que vuelve a encender las alarmas sobre la violencia machista en la provincia.