Mendoza será el epicentro del debate hídrico mundial

Mendoza será la sede del V Congreso Internacional Agua para el Futuro los próximos 3 y 4 de diciembre de 2025. El evento, anunciado por el Gobernador Alfredo Cornejo y autoridades provinciales, reunirá a más de un centenar de especialistas de más de 10 países para discutir un "nuevo acuerdo por el agua" ante el impacto del cambio climático y la necesidad de modernizar la gestión hídrica en una provincia árida.

Bajo el lema "Hacia un nuevo acuerdo por el agua", el encuentro buscará trascender la discusión técnica para abordar una dimensión cultural y educativa. Los organizadores destacan que el objetivo central es "repensar prácticas, costumbres y modelos de gestión" para garantizar la sostenibilidad, el acceso y la equidad del recurso, claves frente a la escasez acentuada por el cambio climático.

Durante el lanzamiento en Casa de Gobierno de Mendoza, Cornejo remarcó la importancia de la colaboración internacional para la gestión hídrica y puso en valor la histórica solidez institucional de Mendoza en el manejo del agua, aunque reconoció que el escenario actual se complejizó por el deterioro económico y el cambio climático: "El cambio climático se manifiesta en todas partes, pero en las zonas áridas lo hace con una menor cantidad de agua, categóricamente," advirtió el mandatario.

Los funcionarios presentes en el lanzamiento explicaron que el congreso busca profundizar la planificación hídrica en la vecina provincia en el contexto de nuevos desafíos. El encuentro reunirá a organismos de referencia global como la Unesco, CEPAL, el Banco Mundial y el Consejo Latinoamericano del Agua, junto a especialistas nacionales e internacionales.

El programa incluye tres mesas temáticas centrales:

Gestión urbana del agua.

Agua & economía.

Agua & mujer.

La participación en el Congreso es libre y gratuita con inscripción previa y contará con actividades paralelas abiertas al público, como ferias, muestras de arte y concursos.

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través del sitio oficial: www.congresoaguaparaelfuturo.com.