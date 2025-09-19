Lo que debía ser una noche de celebración terminó en pesadilla para una pareja de Caballito. Al regresar de su fiesta de casamiento, descubrieron que su departamento había sido desvalijado por al menos tres delincuentes, uno de ellos con una llave del PH, según relató Lourdes, víctima del hecho.

Los ladrones permanecieron cerca de una hora dentro de la vivienda, provocaron destrozos y se llevaron pertenencias de valor. El detalle que más inquieta a la pareja es que el perro de la familia no reaccionó, lo que alimenta la sospecha de que los intrusos serían personas conocidas.

El robo ocurrió mientras los novios celebraban en un salón alejado de su hogar. “Estábamos bastante lejos de nuestra casa y creemos que no fue casualidad”, señaló Lourdes.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron la entrada y salida de los delincuentes: mientras uno se quedaba en el auto, los otros dos ingresaban al departamento con total libertad. Una vecina declaró haber escuchado al perro ladrar y luego un golpe fuerte, seguido de silencio.

Daños y angustia

Al regresar a primera hora de la mañana, los recién casados encontraron el hogar en completo desorden, con agujeros en las paredes, muebles dañados y objetos robados. “Pasar de una noche linda a esto fue bastante feo”, lamentó Lourdes, visiblemente afectada por el impacto emocional.

Aunque realizaron la denuncia correspondiente y esperan avances en la investigación, la pareja asegura que lo que más desean es dejar atrás el miedo. “Ojalá podamos recuperar algo de lo que nos robaron, pero más que nada queremos tranquilidad”, concluyó Lourdes.

Fuente: TN