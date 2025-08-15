La joven tenía 22 años, era madre y estaba desaparecida desde el 6 de agosto de 2024. Este jueves, un cotejo de ADN confirmó que el cuerpo encontrado a principios de julio en el placard del departamento de Horacio Grasso corresponde a Milagros Bastos, conocida como “Pitu”. Ahora, la Justicia busca establecer cómo murió y qué relación tenía con el expolicía condenado por un crimen narco en 2007.

Milagros fue vista por última vez en el barrio Bajo Pueyrredón, una zona marcada por la delincuencia y el narcotráfico. Según fuentes judiciales, atravesaba problemas de consumo y vivía en situación de calle, aunque mantenía contacto frecuente con su familia, especialmente para visitar a su hijo.

Su ausencia encendió las alarmas cuando dejó de verlo. Primero, su entorno inició una búsqueda a través de redes sociales y luego en las calles. El 5 de diciembre, familiares y amigos realizaron una marcha reclamando su aparición y cuestionando la falta de apoyo oficial. Un día después, el Ministerio Público Fiscal difundió oficialmente su búsqueda, logrando que el caso tomara relevancia mediática.

La investigación dio un giro clave cuando, en julio, la Policía encontró restos humanos dentro de un placard en el departamento de Grasso. Las características físicas —pelo corto rojizo oscuro, ojos verdes, un piercing en la nariz y tatuajes como una víbora en el antebrazo izquierdo y peces en el abdomen— coincidían con las de Milagros. Las pericias genéticas confirmaron la identidad esta semana.

El pasado de Grasso

El inmueble pertenece a Horacio Grasso, exintegrante de la Policía de Córdoba, condenado en 2013 por el asesinato de Facundo Novillo, un niño de 6 años que murió en medio de un tiroteo vinculado al narcotráfico en Colonia Lola, en 2007.

Tanto Horacio como su hermano, Javier Grasso, se encuentran ahora imputados en la causa por el homicidio de Milagros Bastos. La investigación, a cargo de la Fiscalía de Distrito Uno, Turno Seis, bajo la dirección de José Bringas, busca determinar en las próximas horas las circunstancias de la muerte y el vínculo que unía a la víctima con el expolicía.