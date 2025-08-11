El presidente Javier Milei anunció la semana pasada, a través de una cadena nacional, dos medidas para reafirmar el rumbo económico de su gestión en un contexto electoral complejo. La primera fue una instrucción al Ministerio de Economía para que el Tesoro no financie el gasto primario con emisión monetaria. La segunda, el envío al Congreso de un proyecto de ley que impone sanciones a presupuestos nacionales que impliquen déficit fiscal.

Según explicó, la orden al Palacio de Hacienda prohibió que el Tesoro solicite dinero prestado al Banco Central para cubrir gastos, formalizando una práctica que ya se venía aplicando. El Gobierno no precisó si esta medida se oficializaría por Boletín Oficial o mediante nota interna.

En paralelo, el mandatario adelantó que presentaría una iniciativa legislativa que establecía una regla fiscal estricta: cualquier nuevo gasto o baja de ingresos debería compensarse con un recorte equivalente. Además, planteó sanciones penales para legisladores y funcionarios que incumplieran, aunque este punto podría chocar con las protecciones constitucionales del Congreso.

Las medidas llegaron en medio de un clima legislativo adverso. La semana anterior, la oposición más dura había derrotado al oficialismo en 12 votaciones en Diputados. En los próximos días, se esperaba que casi todos los bloques, salvo La Libertad Avanza y sectores del PRO, apoyaran proyectos impulsados por los gobernadores, con impacto fiscal, que ya contaban con media sanción del Senado.

Fuentes parlamentarias indicaron que la propuesta de Milei ingresaría por la Cámara de Diputados, aunque sin un tratamiento inmediato garantizado. El antecedente más reciente fue el proyecto para captar “dólares del colchón” anunciado en mayo por el ministro Luis Caputo, que no avanzó.

En su mensaje, Milei defendió que la inflación tenía origen monetario y aseguró que los últimos movimientos del dólar no generarían impacto inflacionario. Sin embargo, en Casa Rosada admitieron que los próximos dos meses serían de alta volatilidad por las elecciones, aunque remarcaron el compromiso de sostener el ancla fiscal.

De acuerdo con GMA Capital, si el oficialismo no lograba mantener los vetos a leyes de Discapacidad y Jubilaciones, el costo sería de 0,7% del PBI en 2025 y 1,2% en 2026. Las iniciativas de los gobernadores sumarían un gasto equivalente al 0,2% del PBI este año y 0,4% el próximo.

La Oficina de Presupuesto del Congreso informó que, en los primeros siete meses del año, la Administración Pública Nacional registró un superávit primario de $9,7 billones y financiero de $2,8 billones. En julio, el superávit primario fue de $3 billones y el financiero de $2,2 billones.