El presidente Javier Milei confirmó que, una vez finalizadas las elecciones legislativas del próximo domingo, llevará adelante una reforma en su gabinete. El mandatario señaló que los cambios estarán orientados a “reacomodar” el equipo para avanzar con las transformaciones previstas para la segunda mitad de su mandato.

“De cara al segundo tramo voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos”, afirmó Milei en una entrevista con el periodista Guillermo Andino, emitida por la TV Pública.

Aunque evitó dar precisiones sobre los ministerios que podrían sufrir modificaciones, trascendió que, además de los reemplazos obligados por los ministros candidatos —Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Luis Petri—, podrían sumarse otros nombres al recambio.

Consultado sobre qué consideraría un buen resultado en las urnas, Milei respondió: “Uno que me asegure un tercio en la Cámara, que es una pared de defensa”. El Presidente explicó que esa proporción de bancas permitiría al oficialismo sostener los vetos presidenciales y avanzar con proyectos clave. “Con nuestros aliados podemos llegar a 100 votos en la Cámara Baja y es posible conseguir quórum también”, agregó.

En otro tramo de la entrevista, el mandatario volvió a insistir en la necesidad de impulsar reformas laborales, cuestionando a los abogados laboralistas Héctor y Mariano Recalde. “La industria del juicio la inventó Recalde padre y el hijo defiende el negocio de la familia. Una lógica del socialismo es asustar a la gente”, lanzó.

Por último, Milei apuntó contra sectores del kirchnerismo y del macrismo, a quienes comparó con personajes de ficción. “Los enojaditos de Macri permitieron que volviera el kirchnerismo. Y del otro lado están los gremlins: parecen inofensivos, pero cuando llegan al poder se convierten en monstruos”, ironizó.