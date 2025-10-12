“La victoria en la guerra no dependía de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que venían del cielo”. Con esa frase de Judas Macabeo, Javier Milei intentó inyectar ánimo en La Libertad Avanza después de semanas de tensión interna.

El Gobierno recibió dos apoyos externos que le devolvieron aire político. Por un lado, la ayuda de Donald Trump, quien anunció la compra de pesos y recibirá a Milei el martes. Por otro, el escándalo que involucró a José Luis Espert, que generó una reconfiguración dentro del oficialismo y dejó como principal candidato en la boleta a Diego Santilli, con aval judicial.

Desde ese momento, el Presidente comenzó a mostrarse junto al “Colo”, quien concentró la campaña bonaerense. Según fuentes del gabinete, ya no había margen para insistir con la reimpresión de boletas: “El candidato es Santilli, aunque no aparezca en la Boleta Única Papel”, admitió Patricia Bullrich, una de las funcionarias que impulsó el reemplazo de Espert antes de que el caso se volviera un problema mayor.

Mientras tanto, el PRO reforzó su alianza con La Libertad Avanza. La “reconciliación” entre Milei y Mauricio Macri reactivó el vínculo político y generó expectativas en el entorno libertario. “Si Santilli logra reducir a la mitad la diferencia en la provincia, se convierte en héroe”, comentó un dirigente del macrismo.

Sin embargo, las tensiones por el financiamiento electoral no desaparecieron. En el armado bonaerense reclamaron que los fondos para fiscalización no llegaban. Santilli intervino directamente para resolverlo.

En paralelo, un sondeo nacional ubicó al Gobierno con una ventaja ajustada de 35% sobre la oposición. Según analistas consultados, La Libertad Avanza lograría unos 100 diputados propios y aliados, cifra suficiente para sostener los vetos presidenciales, aunque lejos de garantizar la aprobación de reformas estructurales.

El martes 14, Milei y Donald Trump tendrán su primera reunión bilateral. En el entorno presidencial esperan que ese encuentro se traduzca en respaldo político y económico.

En el plano interno, el peronismo convocó a marchar el viernes por el Día de la Lealtad hacia la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner, mientras Axel Kicillof evaluaba su participación.

La economía, en tanto, siguió siendo la principal preocupación ciudadana. Según una encuesta nacional, el 69,9% de los hogares declaró tener ingresos insuficientes o inestables. La sensación predominante fue la desconfianza, aunque un 32,9% manifestó cierta esperanza frente al posible acuerdo financiero con Estados Unidos.

Milei, que volvió a citar a sus ídolos futboleros y recordó entre lágrimas a Martín Palermo, buscó mostrarse en control del tablero político. Con Santilli como nueva figura central y el viaje a Washington en agenda, el Presidente apostó a recuperar la iniciativa en una campaña que entró en su tramo decisivo.