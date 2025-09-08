Javier Milei encabezará este lunes por la mañana una reunión de Gabinete con todos sus ministros y principales secretarios en Casa Rosada. El encuentro llega apenas horas después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso con más del 47% de los votos, sobre La Libertad Avanza que quedó más de 13 puntos abajo.

La cumbre en Casa Rosada, prevista para las 09:30, tendrá como eje repensar la estrategia electoral a poco más de un mes de los comicios nacionales. Según fuentes oficiales, el Gobierno buscará ajustar el esquema de campaña sin alterar las bases programáticas: equilibrio fiscal, política cambiaria, desregulación económica, fortalecimiento de la seguridad y continuidad de las reformas institucionales.

El desafío inmediato para el Ejecutivo será recuperar terreno político en el escenario nacional tras un resultado adverso que evidenció el desgaste en el frente bonaerense. En ese sentido, en su discurso desde el búnker libertario en La Plata, Milei no eludió la autocrítica y admitió que el resultado fue un claro revés político.

“Si alguien quiere reconstruir lo que hay que hacer es aceptar los resultados, hemos tenido una derrota”, expresó ante la militancia, acompañado por figuras centrales como Patricia Bullrich, Luis Petri, Federico Sturzenegger, Mariano Cúneo Libarona y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.