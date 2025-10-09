Milei en Mendoza: condiciones para caminar por la peatonal

El presidente Javier Milei llega este jueves a Mendoza con una agenda blindada a medias. Si bien su presencia en el almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael está asegurada, la actividad de campaña en el Gran Mendoza pende de un hilo. Casa Rosada monitorea el clima social y las posibles protestas para decidir si arriesga una caminata en la Capital de la vecina provincia.

El arribo presidencial, que incluye a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se encuentra bajo estricta observación. La preocupación central del Gobierno Nacional es evitar enfrentamientos y escenarios de tensión social como los vividos en recientes recorridos por el conurbano bonaerense, Santa Fe o Tierra del Fuego, donde las movilizaciones opositoras obligaron a suspender actividades.

Una caminata condicionada

La visita tiene un único punto fijo: el almuerzo de las Fuerzas Vivas en el departamento sureño de San Rafael. Sin embargo, la posibilidad de una caminata de campaña en el Gran Mendoza, específicamente en la Peatonal Sarmiento de la Ciudad, está supeditada al "factor social". Fuentes cercanas a la organización indicaron que si se observa un clima tenso y con riesgo de movilizaciones importantes en San Rafael, los planes cambiarán radicalmente. En ese caso, el Presidente retornará directamente a Buenos Aires, sin pasar por la capital provincial.

Monitoreo constante

Desde la organización y el Gobierno Provincial señalaron que, si bien no ven un clima "más tranquilo" en Mendoza que en otras regiones, la situación es monitoreada minuto a minuto. La confirmación final sobre la realización o no de la caminata se espera recién al mediodía.

De concretarse la actividad en la capital, el itinerario tentativo es el siguiente:

15:00 horas: Aterrizaje del mandatario en el Aeropuerto El Plumerillo.

Posteriormente: Traslado al Hotel Sheraton.

Actividad: El Presidente se dirigiría a la Peatonal Sarmiento para una caminata de poco más de media hora, acompañado por el ministro de Defensa, Luis Petri, y militantes libertarios.

Se descuenta que una aparición de Milei en la Peatonal generaría una gran convocatoria de manifestantes a favor, replicando el apoyo de sus últimas visitas, pero también se esperan movilizaciones en su contra.

Ausencia confirmada en Capital

En este marco de polarización, el intendente de la Capital, Ulpiano Suarez, confirmó que no participará de la actividad presidencial. El jefe comunal, quien no ha disimulado sus diferencias políticas con el Presidente, justificó su ausencia alegando que tiene agendadas visitas a obras y la recepción de inversores.

Con información de El Sol, Los Andes y Mendoza Post.