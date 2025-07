Se acerca un día tan importante para los argentinos como el 9 de Julio. En ese sentido, uno de los eventos tradicionales que se realiza cada año es el desfile militar. Sin embargo, desde Nación informaron que en 2025 no se llevará a cabo con el objetivo de “ahorrar ese gasto”.

En las últimas horas surgió esta confirmación, este año no habrá el gran despliegue que hubo en el 2024. Por más que desde el propio entorno de la gestión actual habían destacado su importancia, luego de que el desfile no se realizara en la gestión de Fernández, finalmente decidieron no hacerlo esta vez.

La finalidad es ahorrar el gasto de fondos públicos que requeriría organizar este evento tradicional. Cabe recordar que en la última edición se debieron afectar a más de 6000 efectivos de la Armada, el Ejército y de la Fuerza Aérea Argentina.

El armado del evento completo representó la erogación de 720 millones de pesos, algo que se decidió no gastar en esta ocasión.