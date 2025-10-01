Un violento episodio de tránsito ocurrido en la Costanera Norte de la ciudad de Córdoba dejó como saldo a un bebé de 18 meses con una fractura de cráneo. El hecho, que quedó registrado por cámaras de seguridad.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó con una discusión entre los conductores de dos vehículos: una camioneta Volkswagen Amarok y un Volkswagen UP. La situación escaló cuando el hombre que manejaba la Amarok, identificado como Juan Cruz Peracca, de 29 años, realizó una maniobra de reversa e impactó de manera intencional contra la parte trasera del UP, donde viajaba una familia compuesta por una pareja y su pequeño hijo.

Lo más grave es que en ese sector del vehículo se encontraba el bebé, correctamente sujeto en una sillita homologada. El impacto le provocó una fractura de cráneo, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro de salud. Los médicos confirmaron que el niño no presenta compromiso neurológico, aunque permanece bajo atención médica.

Tras el hecho, la fiscal Claudia Palacios ordenó la detención de Peracca, quien quedó imputado por lesiones leves dolosas con alevosía y fue trasladado a la cárcel de Bouwer.

“Sabía que en el auto había un bebé. La madre gritó desesperadamente y aún así embistió nuevamente”, relató a medios locales Esteban Yangüez Papagenadio, abogado de la familia damnificada. El letrado sostuvo que el caso debería ser caratulado como “intento de homicidio” debido a la gravedad de la conducta del acusado.