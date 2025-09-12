Hugo Moyano, secretario general del Sindicato de Camioneros, firmó un acuerdo salarial que consiste en un aumento del 3,3%, a pagarse en tres tramos y que tendrá una duración de 6 meses, pero con una revisión en diciembre. De esta manera, una vez más, el sindicalista cierra un acuerdo paritario por debajo de la inflación.

El incremento salarial consiste en un 3,3% en tres tramos que rige desde septiembre y hasta febrero de 2026. Para el mes nueve la suba salarial será del 1,2%, para octubre de 1,1% y finalmente, para noviembre, diciembre, enero y febrero de un 1%. Además, el acuerdo rubricado con el Gobierno Nacional, incluye una suma no remunerativa de $25.000 por única vez que se abonará en septiembre, y que, desde octubre, se incorporará a los salarios básicos con un valor de $22.000.

Con este acuerdo paritario, Moyano se convirtió en el modelo que buscará replicar el Gobierno en otras negociaciones salariales que amenazan con recalentarse.

Para el Ejecutivo es muy importante este acuerdo, y lo mostró con un comunicado de prensa del Ministerio de Capital Humano, que lleva adelante Sandra Pettovello. “Reflejando el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”, expresó en la declaración esta cartera nacional.

Incluso, luego destacó: “Este entendimiento reafirma el compromiso de fomentar la participación activa de todos los sectores involucrados, con el propósito de consolidar un mercado laboral sólido y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores”.

A fines de agosto, el gremio de Hugo Moyano había exigido a los empresarios la reapertura de las negociaciones salariales para lograr una mejora que rija desde septiembre porque, según advirtió, la inflación de junio y julio fue superior a la suscripta en el acuerdo vigente hasta fin de mes (período junio-agosto) y “todo indica que agosto también superará las proyecciones establecidas”, algo que confirmó el 1,9% registrado por el INDEC.

Además de solicitar un aumento salarial para que “los trabajadores no vean aún más deteriorado su poder adquisitivo”, Moyano explicitó su desconfianza en la medición oficial de la inflación, al destacar su "preocupación por la evidente brecha entre los índices inflacionarios publicados por el Gobierno y los precios reales que marcan los supermercados, en particular en los alimentos".

La última paritaria que firmó Moyano, alineada con los parámetros del Ministerio de Economía, se firmó el 17 de junio pasado y consistió en un aumento del 3% en tres cuotas del 1% para junio, julio y agosto, más una suma fija de $45.000. También contempló el pago de $18.500 por trabajador como contribución de los empresarios a las dos obras sociales de Camioneros (en un universo de 100.000 afiliados, equivalió a un total de $1.850.000.000.