Muerte del empresario en Mendoza: un detenido con importante prontuario

La investigación por el crimen del empresario sanjuanino Sergio Nacenta en Las Heras, Mendoza, dio un giro crucial este domingo, cuando la Policía de Mendoza detuvo a un hombre de 32 años con un largo historial delictivo. Se trata de Matías Exequiel Alonso Jara, arrestado en el barrio Santo Tomás de Aquino, en El Algarrobal.

El detenido es el principal sospechoso del homicidio ocurrido en la madrugada del pasado sábado 20 de septiembre. Durante el allanamiento en su domicilio, los investigadores incautaron no solo teléfonos celulares de interés para la causa, sino también diversas piezas de armas de fuego, como un tubo cañón, cargadores y una mira telescópica, elementos que ahora están bajo análisis.

Importante prontuario

El nombre de Alonso Jara no es desconocido para la Justicia. Según fuentes del Ministerio de Seguridad, su frondoso prontuario incluye delitos graves como amenazas, coacciones agravadas con armas de fuego, homicidio en grado de tentativa, lesiones agravadas y violación de domicilio. Este historial delictivo pone el foco en la brutalidad del crimen que se le imputa.

Los detalles del crimen

El cuerpo de Sergio Nacenta, de 59 años, fue encontrado con una herida de bala en la espalda dentro de su camioneta Toyota Hilux, que había caído en un zanjón en la calle Paso Hondo. Nacenta, un reconocido productor agrícola y ganadero, se encontraba al frente de la firma "Semillas Nacenta".

La causa está a cargo de la fiscal Andrea Lazo, de la UFI de Homicidios. La Justicia ahora busca determinar si Alonso Jara actuó solo o si el crimen fue parte de un plan orquestado, así como establecer la conexión que pudo haber tenido con la víctima.